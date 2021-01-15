"YAZA KADAR LONDRA'DA"

Öte yandan Bild muhabiri Christian Falk da transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye katılacak ama maaşından vazgeçmeyecek. Arsenal ve Fenerbahçe hangi takımın ne kadar ödeyeceği konusunda anlaşamazlarsa Özil yaza kadar Londra'da kalacak" dedi.