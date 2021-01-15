SON DAKİKA: Mesut Özil'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Süper Lig'de 5 Ocak tarihinde başlayan transfer sezonu sonrası kulüpler transfer girişimlerini hızlandırmış durumda. Transfer tescil döneminin en çok konuşulan ismi ise şüphesiz Fenerbahçe-Mesut Özil flörtü olurken, transfere dair günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.
Transferde büyük yol kat eden sarı-lacivertlilerde Arsenal cephesinden gelecek haberler beklenirken, Londra ekibinin teknik patronu Mikel Arteta Crystal Palace maçı sonrası kendisine yöneltilen Mesut Özil sorusu sonrası açıklamalarda bulunmuştu.
Arteta açıklamasında "Mesut ile ilgili görüşmeler sürüyor. Görüşmeleri Edu yapıyor ama şu anda elle tutulur bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.
Transferde resmi açıklamanın gelmemesi Arsenal ile süren temaslar olarak gösterilirken, Mesut Özil sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
SABIR PAYLAŞIMI
Yıldız oyuncu Özil İslam alemi için kutsal sayılan 'Cuma' günü nedeniyle yaptığı paylaşıma "İman iki yarıdan oluşur; yarısı sabırdır ve yarısı şükürdür" notunu düştü.
Özil'in paylaşımındaki 'sabır' vurgusu dikkat çekerken, bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımın altında birçok taraftar Özil'e sevgisini belirten mesajlar paylaşırken, yıldız oyuncuyu bir an önce sarı-lacivertli formayla görmeyi istediğini yazdı.