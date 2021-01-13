Emre Belözoğlu, kadro dışı futbolcuları Nabil Dirar ile alakalı da devre arasında net bir karar alacaklarını açıkladı.

"ÖMER FARUK SÜRECİ OLUMSUZ GİDİYOR"

Emre Belözoğlu, genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz ile yaptıkları görüşmelerin şu anda olumsuz devam ettiğini belirtti.

Ömer Faruk'a çok iyi şartlar içeren bir proje sunduklarını vurgulayan Belözoğlu, "Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir hocanın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında en genç kaptan olarak Ömer Faruk yazacak. Verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin bitmediğini ve Ömer Faruk'un bir an önce bir karar vermesi gerektiğini anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Kendisi bize belli bir noktada kararını iletti ama burada çok büyük bir camia var. Evet büyük sporcularla büyük başarılar kazanılmıştır ama hiçbirimiz Fenerbahçe'den büyük değil. 17 yaşında bir çocuğu taraftarın önüne atacak biri değilim. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum. Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca olumlu gitmiyor. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ömer Faruk'un bir kulübe imza attığını düşünmüyorum. Bu sürecin olumlu yönde seyretmesi için ne kadar ilerlediğimin de bire bir şahidi kendisi ve ailesidir. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım. Bizim hedefimiz, hayalimiz Fenerbahçe'nin kendi değerlerini çıkarması ve onlarla mücadele etmesi. Bu süreçte onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama olumlu gitmiyor, gideceğini de düşünmüyorum."

"FUTBOLCU AYARTMA YETENEĞİMİZ YOK"

Emre Belözoğlu, hakkında kamuoyunda çıkan "futbolcuları ayartma" gibi bir özelliğinin bulunmadığını dile getirdi.

Beşiktaş'ta oynayan Dorukhan Toköz ile hiçbir görüşmesinin bulunmadığını anlatan Belözoğlu, "Bizim ayartma yeteneğimiz yok. Yaptığımız transferlerde samimice duygularımız paylaştık. Dorukhan'la ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Beşiktaş, iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Nerede durmamız, nerede hareket etmemiz gerektiğini iyi bilen bir camiayız. Kimse bize ne yapmamız gerektiğini öğretemez. Bizim şu an için Dorukhan'la alakalı bir gündemimiz yok. Transfer süreci dinamik bir süreç. Biz tek başımıza kendimizi düşünüp tavır içinde olmayız. Kimsenin ne dediğinin önemi yok, ne yaptığımızı iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR TRANSFER YAPACAKSAK O STOPER OLACAK"

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü, transfer yapmaları durumunda önceliğin stoper pozisyonunda bulunduğunu ifade etti.

Savunma oyuncuları Mauricio Lemos'u kendisinin izleyerek önerdiğini ve futbolcuya hala çok güvendiğini anlatan deneyimli futbol adamı, "Fenerbahçe büyük camia, Türkiye başka bir yer. Fenerbahçe'de bazen şampiyonluk yetmiyor. Bir sporcunun başarısı için kaç kriter varsa bazen burada o bile yetmiyor. Bunu ancak Fenerbahçe'de oynayan anlar. Bir oyuncunun yurt dışından Türkiye'ye gelme ve adapte olma süreci var. Biz Lemos'a inandığımız için mukavele yaptık. İyi maçları olduğunu düşünüyorum. Bizim bir pozisyona destek verecek transferimiz olacaksa bu stoper olacak gibi görünüyor. Lemos'la alakalı kulüpte bir değerlendirme yapıyoruz. Ben oyuncunun kumaşına hala inanıyorum. Bir transfer yapacaksak o stoper olabilir." şeklinde görüş belirtti.

"OZAN İÇİN RESMİ TEKLİF ALMADIK"

Emre Belözoğlu, İngiltere Premier Lig takımlarının transfer listesinde olduğu öne sürülen milli futbolcu Ozan Tufan'dan çok memnun olduklarını ve resmi hiçbir teklif almadıklarını belirtti.

Ozan'ın performansından ve takıma liderlik yapan oyuncular arasında bulunmasından memnun olduklarını vurgulayan Belözoğlu, "Ozan'ın çok iyi bir kalbi var, temiz bir çocuk. Fenerbahçe'de misyonunu tamamladı mı tamamlamadı mı onu değerlendirmek lazım. Ozanla alakalı bize ulaşan resmi bir teklif yok. Türk oyuncularımızın içerde oluşturduğu havanın değeri bizi ilgilendiriyor. Ozan özelinde Türk oyuncularımız bu aidiyet içerisinde olması beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"SOSA'NIN BU TAKIMA ÇOK FAYDASI OLACAK"

Emre Belözoğlu, Jose Sosa'dan çok memnun olduklarını ve oyuncunun takıma çok faydalı olacağına inandıklarını açıkladı.

Arjantinli oyuncunun kumaşının ve kalitesinin hiç tartışılmayacağını vurgulayan Belözoğlu, "Sosa'nın Galatasaray maçından önce ayak parmağı kırıldı, o şekilde 4-5 maç oynadı. Bir aydır kasığında ağrılar var. Ağrılarına rağmen idmana çıkmak, oynamak istiyor. 1 haftadır durduralım, 1 hafta ağrıların bitsin başla dediler. Ben Sosa'nın kalitesini ve kalibresini çok iyi biliyorum. Bu takıma çok faydası olacak. Sosa'yı hayal kırıklığı gibi bir algının oluşmasından çok rahatsızım." değerlendirmesinde bulundu.