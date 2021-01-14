CUMA YA DA CUMARTESİ TAKİBE ALACAK

Basketbolu da yakından takip eden Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin basketbol şubesini takibe alması futbol takımına transferine bir adım daha yaklaşıldığını ortaya koydu. Yıldız oyuncunun cuma ya da cumartesi günü de Fenerbahçe'nin genel hesabını takip etmesi bekleniyor.

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