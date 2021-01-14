Mesut Özil ile anlaşma sağlayan ve oyuncunun Arsenal ile sözleşmesini feshetmesini bekleyen Fenerbahçe, stoper transferinde de önemli bir hamle yaptı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşı olan Yunan stoper Sokratis için yıldız oyuncudan yardım istedi.
ASLA PİŞMAN OLMAYACAKSIN
Fenerbahçe dışında Napoli, Genoa ve Real Betis'in de kadrosuna katmak istediği Sokratis ile bir görüşme gerçekleştiren Mesut Özil, Yunan oyuncuyla görüşerek, "Benimle birlikte Fenerbahçe'ye gel. Sana ihtiyaç var ve çok istiyorlar. Pişman olmayacaksın" dedi.
BELÖZOĞLU'NUN YAKIN MARKAJINDA
Görüşmenin çok verimli geçtiği ve zaten Emre Belözoğlu'nun yakın markajında olan Yunan oyuncunun birkaç gün içinde kesin cevabını ileteceği öğrenildi. Arsenal, haziranda sözleşmesi sona erecek olan Yunan stoper Sokratis için bonservis istemiyor.
MESUT ÖZİL'E BARIŞ MEKTUBU
Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller'in Mesut Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurdu. Almanya Milli Takımı hocası Joachim Löw'ü kaynak göstererek verilen haberde Mesut Özil'in uzlaşmak istemediğini bildirdi. Keller'in teklifini kabul etmeyen Özil'in yaklaşımına saygı duyduğu vurgulandı. Milli Takımlar Direktörü Oliver Bierhoff, "Başkanımızın mektubundan haberimiz var. Bundan bir buluşma çıkarsa ve herkes birlikte masaya oturursa, mutlu oluruz" dedi.
HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA YAKIN
Mesut Özil transferi için konuşan Emre Belözoğlu, "Her zamankinden daha yakınız. Arsenal ile görüşmelerinin bitmesini bekliyoruz" dedi.