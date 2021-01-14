Mesut Özil ile anlaşma sağlayan ve oyuncunun Arsenal ile sözleşmesini feshetmesini bekleyen Fenerbahçe, stoper transferinde de önemli bir hamle yaptı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşı olan Yunan stoper Sokratis için yıldız oyuncudan yardım istedi.