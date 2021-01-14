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    • 14.01.2021 11:14
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    'ın yıldızına teklif yağıyor! Takımdan ayrılacak mı?

    Bu sezon sergilediği performans ile adeta parmak ısırtan , attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak dün oynanan ZTK maçında Çaykur Rize filelerini de sarsan Kanadalı golcü transferin de gözdesi oldu.

    fotomac.com.tr
    Beşiktaş'ın yıldızına teklif yağıyor! Takımdan ayrılacak mı?

    Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin attığı gollerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında fileleri sarsan ve takımını çeyrek finale taşıyan golcü isim transferde de gözde oldu.

    Güncel piyasa değerini 5.5 milyon Euro'ya kadar çıkartan Larin için bir çok kulüp devreye girdi.

    TALİPLERİ ARTTI
    Belçika basınında yer alan haberde Feyenoord, Anderlecht ve Antwerp'in golcü futbolcu için nabız yokladığı iddia edildi.

    Geçtiğimiz yılı Belçika'nın Zulte Waregem takımında tamamlayan ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan futbolcu Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

    Siyah-beyazlılar performansı ile dikkat çeken Kanadalı futbolculara gelen teklifleri bu sefer değerlendirmeye almadı. Yapılan tekliflere "Larin takımda kalacak" yanıtı verildi.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ın yıldızına teklif yağıyor! Takımdan ayrılacak mı?