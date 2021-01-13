Gaziantep’te dibe vurdu 3 haftada ayağa kalktı! Fenerbahçe'de mutlu mesut günler

Fenerbahçe'de Ocak ayında bahar havası esiyor. İç sahada alınan 4 yenilginin ardından 19 Aralık tarihinde Gaziantep deplasmanında 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de panik havası hakim olmuş, teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallanırken yönetim de ciddi güven kaybına uğramıştı. Ama her şey 3 haftada değişti.
PUSLU HAVA BİR ANDA DAĞILDI
Sırasıyla Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum'u mağlup eden Fenerbahçe lider Beşiktaş ile puanını eşitlerken, Kadıköy'deki puslu havayı bir anda dağıttı. Erol Bulut yerini sağlamlaştırdı.
YÖNETİM GÜVEN TAZELEDİ
Erol Bulut üzerinden yapılan eleştiri ve spekülasyonlar son bulurken yönetim de hem başarılı sonuçlar hem de Mesut Özil'in imza aşamasına gelmesiyle itibar kazandı.
GELİRLERİN ARTMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin fikstür avantajını kullanacağına olan güven de eklendiğinde Kadıköy'de son derece olumlu bir hava hakim. Ürün satışı ve sponsorlarla birlikte gelir artışı beklentisi de var.
DÜNYA FENER'İ KONUŞTU
Mesut Özil'in F.Bahçe ile ilgi yaptığı açıklamalar ve sorulara verdiği cevaplar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Bunun sonucu olarak da F.Bahçe'nin twitter'daki takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı. Özil açıklamalarında "Eğer Türkiye'ye gidersem, sadece F.Bahçe'ye giderim", "F.Bahçe taraftarı olarak büyüdüm", "F.Bahçe, Real Madrid gibi" ifadelerini kullanırken "En sevdiğin semt" sorsuna da Kadıköy cevabını vermişti.
FARK 2 MİLYON EURO
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Mesut Özil, Arsenal'deki 8 milyon Euro alacağının 5 milyon Euro'luk kısmının ödenmesini istedi. Arsenal kulübü ise Mesut'a 3 milyon Euro ödemeyi, 5 milyon Euro'dan vazgeçmesini istedi. Anlaşma an meselesi.