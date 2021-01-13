Gaziantep’te dibe vurdu 3 haftada ayağa kalktı! Fenerbahçe'de mutlu mesut günler

DÜNYA FENER'İ KONUŞTU



Mesut Özil'in F.Bahçe ile ilgi yaptığı açıklamalar ve sorulara verdiği cevaplar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Bunun sonucu olarak da F.Bahçe'nin twitter'daki takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı. Özil açıklamalarında "Eğer Türkiye'ye gidersem, sadece F.Bahçe'ye giderim", "F.Bahçe taraftarı olarak büyüdüm", "F.Bahçe, Real Madrid gibi" ifadelerini kullanırken "En sevdiğin semt" sorsuna da Kadıköy cevabını vermişti.