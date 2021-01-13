Szumski Erzurum’da (Yurttan ve dünyadan spor gündem)

GÖKHAN GÖNÜL SAHAYA ÇIKTI!



Bir süredir sakat olan Gökhan Gönül saha çalışmalarına başladı. Dünkü idmanın bir bölümünde de takımla çalıştı. Ancak Gökhan'nın Ankaragücü maçında fforma giymesi beklenmiyor. Novak ve Sosa düz koşulara başlarken, Perotti ile Tolga Ciğerci çalışmalarıı salonda sürdürüyor. Perotti ile Tolga'nın önümüzdeki hafta takımla çalışması bekleniyor.