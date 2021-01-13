Szumski Erzurum’da (Yurttan ve dünyadan spor gündem)

Erzurumspor'da sürpriz bir hamle ile kaleci Farnolle'un sözleşmesini fesh etti. Mavi-Beyazlılar ardından 28 yaşındaki Polonyalı eldiven Jakub Szumski'yi transfer ettiğini duyurdu.
MEMNUN İMZALIYOR
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ömer Uğurata ile yolların ayrıldığı resmen duyurdu. Sarı-Kırmızılı yönetim, Ekrem Memnun'a kısa sürede imza attıracak.
SUAT KAYA SERİK'TE
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, Suat Kaya'yı teknik direktörlüğe getirdi. Tecrübeli hoca, "Hede fimiz play-offlar" diye konuştu.
BERAT ÖZDEMİR ŞOKU
Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden büyük umutlarla transfer ettiği Berat Özdemir'in Covid-19 testi birkez daha pozitif çıktı. Önceki gün Trabzon'a gelen yıldız futbolcu hemen karantinaya alındı. Bugün takımla idmana çıkması planlanan Berat'a bir test daha yapılacağı öğrenildi. Böylelikle başarılı oyuncunun takıma katılma süresi de uzadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Berat'ı hemen takıma monte etmeyi planlıyordu.
HOSSEİNİ'YE 4 TEKLİF BİRDEN
Geleceği belirsiz olan Majid Hosseini'ye teklif yağmuru var. İranlı stopere İtalya'dan Sampdoria ile Denizli, Konya, Erzurum ve Malatya resmen talip oldu.
EDGAR'A TRANSFER VİZESİ ÇIKMADI
Trabzon yönetimi Edgar Ie hakkındaki kararını verdi. Bordo-Mavililer, Fransız ekibi St. Etienne'in ısrarla kadrosuna katmak istediği oyuncuyu kesinlikle satmama kararı aldı. Portekizli stoperin bonservis için pazarlık yapmak için Trabzon'a gelen menajerine bu karar iletildi. St. Etienne, Edgar için 3 milyon Euro bonservis bedeli önermişti.
HÜSEYİN FORMA İÇİN SAVAŞACAK
Ayrılığı gündeme gelen Hüseyin Türkmen takımda kalıyor. Genç stoperin, "Burada kalıp savaşacağım" ifadesini kullandığı öğrenildi.
FENERBAHÇE SERİYE BAĞLADI
THY Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında karşılaştığı İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 96-76'lık skorla mağlup etti. Sarı- Lacivertliler, bu sonuçla Euroleague'de üst üste dördüncü, toplamda ise 9. galibiyetini elde etti. Sarı-Lacivertliler, Baskonia karşısında ilk yarıyı 51-41 önde bitirdi. İkinci yarıda da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe, maçı 20 sayı farkla kazandı. Sarı-Lacivertliler'de 27 sayı kaydeden Nando de Colo ve 17 sayı atan Vesely, galibiyette önemli rol oynadı.
ANADOLU EFES İKİNCİ YARIDA COŞTU
THY Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, Alman ekibi ALBA Berlin'i 84-76 yendi. Berlin maçta ilk yarıyı 44-36 önde kapatsa da temsilcimiz ikinci yarıda maçı çevirdi. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 10. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. kez mağlup oldu. Larkin ve Micic 15'er sayı attı.
FENERBAHÇE ARA VERMEDİ
Fenerbahçe, kupada Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Erzurum maçında 11'de başlayanlar rejenerasyon çalışması yaparken diğerleri 1.5 saat süren bir idman gerçekleştirdi.
GÖKHAN GÖNÜL SAHAYA ÇIKTI!
Bir süredir sakat olan Gökhan Gönül saha çalışmalarına başladı. Dünkü idmanın bir bölümünde de takımla çalıştı. Ancak Gökhan'nın Ankaragücü maçında fforma giymesi beklenmiyor. Novak ve Sosa düz koşulara başlarken, Perotti ile Tolga Ciğerci çalışmalarıı salonda sürdürüyor. Perotti ile Tolga'nın önümüzdeki hafta takımla çalışması bekleniyor.
SADIK FORMAYI VERMİYOR
Erzurum deplasmanında da ilk 11'de savunmanın göbeğinde forma giyen Sadık Çiftpınar yine şansını iyi kullandı. Tisserand ile iyi bir ikili oluşturan Sadık, son 3 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı.
YOUTUBE'DA YENİ REKOR
Üst üste alınan başarılı sonuçların meyveleri alınıyor. F.Bahçe'nin youtube'deki abone sayısı 1 milyon 750 bini geçti. Youtube'dan aylık 600 bin TL gelir elde ediliyor.
CEDİ'NİN ÇABASI YETMEDİ
NBA'de Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 14 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans gösterdiği maçta Grizzlies'e 101-91 yenildi. Grizzlies'te Brooks 21 sayı attı.
HAMİDOVİC KEÇİÖREN'DE
Keçiörengücü, İsveçli Edin Hamidovic'i kadrosuna kattı. İsveç'in Jönköpings Sodra takımında oynayan Hamidovic ile Başkent temsilcisi 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme yaptı.
ÇAĞLA'DAN ERKEN VEDA
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a ikinci turda veda etti. Büyükakçay, Hırvat rakibine 2-0 mağlup olarak turnuva dışı kaldı.
KARTAL Ç.RİZE'Yİ AĞIRLIYOR
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kartal, bu maçı kazanarak derbi öncesinde moral arıyor. Vodafone Park'ta 20.45'te oynanacak olan maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Kartal'da Vida ve Rosier kadroda yok. Adem Ljajic ve Gökhan Töre ise kadroda yer aldı.
ATAKAN ÜNER KİRALANACAK
Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık kapıda... Atakan'ın takımdan ayrılacağı öğrenildi. Atakan Üner'in Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'dan birine kiralık olarak verileceği ortaya çıktı.
YÖNETİM SON KARARI HOCAYA BIRAKTI
Yönetim Tyler Boyd ve Hasic hakkında son kararı Sergen Yalçın'a bıraktı. Hasic'in iyi performansının yönetimi kararsızlığa ittiği öğrenildi.
ANTALYASPOR KUPADA ÇEYREK FİNALDE
Antalyaspor kupada turladı. Akdeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'u deplasmanda zorlanmadan 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Maça hızlı başlayan konuk takım 6'da Hakan'ın penaltısıyla öne geçti. 33'te Gökdeniz, 36'da da Jahovic'le 2 gol bulan Antalyaspor maçı 3-0 kazanarak turu geçti.
SİVASSPOR UZATMADA GÜLDÜ
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Sivasspor, uzatmada Adana Demirspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sivas'ın gollerini 36'da Yasin, 116'da Yatabare attı. Adana Demir'in golü ise 44'te Yunus Akgün'den geldi.
ADEM LJAJIC'E YENİ BİR TALİP
Beşiktaş'taki durumu henüz netleşmeyen Sırp futbolcu Adem Ljajic'e İtalyan ekiplerinden Torino'nun da talip olduğu öğrenildi. Torino'nun Beşiktaş'a kiralama teklifi sunmayı planladığı öne sürülürken Siyah-Beyazlı yönetimin kiralamaya sıcak bakmadığı ortaya çıktı.