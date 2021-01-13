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İtalyan gazeteci transferi duyurdu! Fenerbahçe o ismi istiyor

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye tutunan Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için de çalışmalarına devam ediyor. Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağlayan ve Arsenal'den gelecek haberi bekleyen sarı-lacivertli ekip için, flaş bir iddia da İtalya'dan geldi.

13.01.2021 09:37 - Son Güncelleme: 13.01.2021 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





