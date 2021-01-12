"KUPA BİZİ DAHA YOĞUN ORTAMA SOKUYOR"

Ligin yoğun olduğu ortamda bir de kupa bizi daha yoğun ortama sokuyor. Kolay değil, 8'e kaldığımız için mutluyuz.

"TRANSFERLER KONUSUNDA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

Benim transferler konusunda kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilan ettim. Transfer ayındayız. Doğrusu bu.