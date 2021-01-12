Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta penaltı atışlarında Yeni Malatyaspor'a 7-6 üstünlük kuran Galatasaray çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Çarpıcı mesajlar veren Terim, "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu mayısta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.
Terim'in sözleri şu şekilde:
"MALATYA NEREDEYSE KAZANABİLİRDİ"
Zor bir maç oldu. Malatya'yı tebrik ediyorum. Neredeyse kazanabilirdi. Bizim ki geç oldu güç oldu ama oldu.
"OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"
Oyuncularımı kutluyorum. Tabii uzatmalara, penaltılara gitmeden turu atlamak isterdik ama sonuçta turu geçtik.
"KUPA BİZİ DAHA YOĞUN ORTAMA SOKUYOR"
Ligin yoğun olduğu ortamda bir de kupa bizi daha yoğun ortama sokuyor. Kolay değil, 8'e kaldığımız için mutluyuz.
"TRANSFERLER KONUSUNDA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"
Benim transferler konusunda kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilan ettim. Transfer ayındayız. Doğrusu bu.