Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Tur atlamak tabii ki çok önemliydi. Kupa da hedeflerimiz arasında. Zor bir oyun oldu. Savunma yapan takıma karşı oynadık. İyi de savunma yaptılar. Oyuna baktığımız zaman gol attığımızda tur atlayacağımız müsabakaydı. Rakip ofansif anlamda bizi çok zorlamadı. Böyle maçlar zordur. Tur atlamak önemliydi. Çok fazla maç yapıyor oyuncularımız. Ocak ayı ağır bir periyot oyuncular için. Sonuçları toparladığımızı düşünüyorum. Oyuncuların performansından memnunum. Oğuzhan iyi duruma gelmeye başladı. Dorukhan da iyi oynadı. Necip iyi bir asist yaptı. Maçın uzatmalara gitmemesi bizim için sevindirici. Hafta sonu zorluk yaşayabilirdik." diye konuştu.