Dembele'nin ise 1,5 milyon avro bedelle sezon sonuna kadar Atletico Madrid'e kiralandığı belirtildi. Olympique Lyon'un, zorunlu satın alma bedeli 33,5 milyon avro olarak belirlenen Dembele'nin transferinden performans bonusu karşılığında 5 milyon avro daha kazanabileceği ifade edildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli futbolcu Slimani, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Fransa ekibi Monaco'da 19 karşılaşmada oynamış ve 9 gol atmıştı.

İskoçya'nın Celtic ekibinden 2018'de 22 milyona avro bonservisle Olympique Lyon'a imza atan 24 yaşındaki Dembele ise takımıyla 108 maça çıkıp 45 gol kaydetmişti.