Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Değerlendiriyoruz, savunma bölgesine bir takviye yapar mıyız, ona bakıyoruz. Skrtel sakatlandı, Caiçara sakatlandı, Bolingoli sakatlandı.Üç tane çok büyük sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. İki tanesi bu sezona yetişemeyecekti. Caiçara belki nisan-mayıs gibi dönebilir. Son maçta Chadli'nin sakatlığı oldu. Zor bir sene oluyor, sakatlıklarla geçiyor. Bugün de 16 yabancı açıklaması geldi, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapacağız. Takıma ne eksik nerede takviye yapabiliriz bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Şu an için bizim için en önemli şey stoperdi, bu transferi yaptık. çünkü Epureanu'yu da dinlendirmemiz gerekiyor, daha önce yaşadığı sakatlıktan dolayı tüm maçları oynayacak gücü yok. O yüzden stoper çok önemliydi." şeklinde konuştu.

Buruk, Mert Günok ve Chadli'nin sakatlıklarıyla ilgili durumun sorulması üzerine ise, "Mert, yavaş yavaş antrenmanlara başladı en kısa sürede tekrar bizimle beraber olacak. Chadli kötü bir adale sakatlığı geçirdi. 4-6 hafta arası olacağı konuşuluyor. Bu maç trafiğinde, hem lig hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa finali oynayacağız. Bizim için olumsuz bir haber oldu. Onunla ilgili değerlendirme yapacağız. Bu anlamda yine hücum bölgesine alternatifli bir oyuncu bulabilirsek onu da kadromuza katmaya çalışacağız." cevabını verdi.