Süper Lig'de lider olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Hafta sonu evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan siyah beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Uzun süre berabere devam eden karşılaşmada 85. dakikada Larin'in golüyle öne geçen siyah beyazlı takım, üstünlüğünü korudu ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmaya 6 değişiklik yaparak çıktı.
Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadığı son karşılaşmada kalede görev verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı kaleye koyan Sergen Yalçın, savunmada Francisco Montero'yu oynattı.
Orta sahada Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah'a forma veren Yalçın, Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi.
Atakaş Hatayspor maçında görev yapan Ersin Destanoğlu, Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i yedek soyundururken, Valentin Rosier, Domagoj Vida'yı ise maç kadrosuna almadı.
UTKU YUVAKURAN, DORUKHAN TOKÖZ VE MONTERO 6 MAÇ SONRA 11'DE
Siyah-beyazlıların genç oyuncuları Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz ve Francisco Montero 6 müsabaka sonrasında on bire girdi. Hastalığı sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında görev yapamayan Utku Yuvakuran, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek beklemiş ve hiç süre alamamıştı. Dorukhan Toköz ise kulübede beklediği 6 haftada 4 kez, Montero ise sadece Sivasspor maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.
NECİP UYSAL SAĞ BEKTE GÖREV YAPTI
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Necip Uysal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sağ bek olarak görev yaptı. Sezon boyunca birçok mevkide oynayan Necip, Valentin Rosier'in yokluğunda siyah-beyazlı savunmanın sağında forma giydi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal (Dk. 73 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 73 Josef de Souza), N'Koudou (Dk. 88 Hasic), Aboubakar (Dk. 46 Larin)
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Selim Ay (Dk. 90 Emir Han Topçu), Emir Dilaver, Alberk Koç, Doğan Erdoğan (Dk. 90 Mithat Pala), Yasin Pehlivan (Dk. 43 Jovancic), Donsah, Michalak, Boldrin (Dk. 66 Samudio), Kemal Rüzgar
Gol: Dk. 85 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 37 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+3 Utku Yuvakuran (Beşiktaş), Dk.38 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)