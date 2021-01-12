Formula 1'de yeni sezon gecikmeli başlayacak. Formula 1 yönetimi corona virüs nedeniyle 21 Mart'ta koşulması planlanan Avustralya Grand Prix'sini Kasım ayına erteledi. Çin Grand Prix'ini de erteleyen F1 yönetimi, yarış için tarih açıklamadı.

IMOLA TAKVİME DAHİL OLDU

F1 sezonu 28 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak. 2020'de iki yarışa ev sahipliği yapan Sakhir pistinde, 4 aydan kısa bir süre sonra yeni bir yarış düzenlenecek. Formula 1 takivimine geçen sezon yeniden eklenen Imola, yeni sezonda da yarışlara ev sahipliği yapacak. İtalyan pistindeki yarışın 2 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.

Avustralya Grand Prix'sinin ertelenmesiyle Formula 1 takvimi bir hafta geç bitecek. Sezonun 12 Aralık'taki Abu Dhabi'de koşulacak yarışla sonlandırılması bekleniyor.