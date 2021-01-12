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    • 12.01.2021 11:50
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    'de sezonun ilk 2 yarışı ve ertelendi | Son dakika spor haberleri

    yönetimi, bugün itibariyle güncellenmiş 2021 takvimini açıkladı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle Formula 1 yönetimi takvimde revizyona gitti. yönetimi, koronavirüs nedeniyle sezonun açılış yarışı 'si ile 'sini erteledi. Sezon, 28 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak. Öte yandan 'ya yeni takvimde yer verildi.

    Formula 1'de ilk 2 yarış ertelendi

    'de yeni sezon gecikmeli başlayacak. Formula 1 yönetimi corona virüs nedeniyle 21 Mart'ta koşulması planlanan 'sini Kasım ayına erteledi. 'ini de erteleyen yönetimi, yarış için tarih açıklamadı.

    IMOLA TAKVİME DAHİL OLDU

    F1 sezonu 28 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak. 2020'de iki yarışa ev sahipliği yapan Sakhir pistinde, 4 aydan kısa bir süre sonra yeni bir yarış düzenlenecek. Formula 1 takivimine geçen sezon yeniden eklenen , yeni sezonda da yarışlara ev sahipliği yapacak. İtalyan pistindeki yarışın 2 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.

    Avustralya Grand Prix'sinin ertelenmesiyle Formula 1 takvimi bir hafta geç bitecek. Sezonun 12 Aralık'taki 'de koşulacak yarışla sonlandırılması bekleniyor.

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    Haberler Spor Formula 1'de sezonun ilk 2 yarışı Avustralya GP ve Çin GP ertelendi | Son dakika spor haberleri