SUMUDICA KOVULDU



Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından biri olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde şok bir gelişme yaşandı... Alınan başarılı skorlara rağmen yönetimle sözleşme krizi yaşayan ve Sivasspor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplayan teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Rumen hocaya hizmetleri için teşekkür edildi. Sumudica'nın Suudi ekibi Al Shabab'tan çok cazip bir teklif aldığı ve kısa süre içinde yeni kulübüne imza atacağı gelen bilgiler arasında.