Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe saat 16.00'da BB Erzurum'a konuk oluyor. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Son 3 maçını kazanan Sarı- Lacivertliler Erzurum'u da geçerek seriyi 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de cezalı oyuncu bulunmuyor. Perotti, Novak ve Tolga sakat. Gökhan'ın durumu maç saatinde beli olacak.
FENERBAHÇE'DE SARI ALARM
Erzurum maçı öncesinde Fenerbahçe'de 4 futbolcu kart sınırında. Caner, Tisserand, Sinan ve Ozan kart görürse Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler.
ANADOLU EFES G.SARAY'I DEVİRDİ
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray'ı 90-80 yendi. Efes ligdeki 15. maçından da galip ayrılarak namağlup unvanını korudu. Sarı-kırmızılılar ise 11. kez mağlup oldu. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Türk Telekom: 84-72, Gaziantep- HDI Sigorta Afyon: 84-88.
DAN PETRECSU RESMEN KAYSERİSPOR'DA!
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kayseri'ye gelen Petrescu ile 1,5+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
ALANYASPOR EVİNDE KASIMPAŞA'YI AĞIRLIYOR
Süper Lig'de bugün Erzurum- Fenerbahçe maçı dışında bir karşılaşma daha oynanacak. Son haftalarda talihsiz sonuçlar alan Alanyaspor saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Abdülkadir Bitigen yöneteceği karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
İZİN İLAÇ GİBİ GELDİ
Teknik direktör Avcı'nın verdiği 4 günlük izinde futbolcular farklı tatil yerlerine giderken kimi oyuncu kayak yapmayı, kimisi sıcak yerleri kimisi de dağlara çıkarak temiz hava almayı tercih etti. Bordo- Mavili futbolcular bugün topbaşı yapacaklar.
MAJİD HOSSEİNİ'DEN CEVAP BEKLENİYOR
Erzurum, Denizli, Kayseri ve Konya'nın talip olduğu ve Avrupa'dan da birçok takımın istediği Hosseini'ye Trabzon yönetimi takımda kalması için teklif yaptı. İranlı oyuncudan cevap bekleniyor.
AHMED KUTUCU SAVAŞI
Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe dahil birçok kulübün radarında olan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor. Schalke 04 ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan forvet oyuncusu daha fazla süre alacağı takımda forma giymek istiyor. Bu durum da Trabzonspor'un şansını arttırıyor. Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın da milli futbolcuya onay verdiği ve mutlaka takımında görmek istediğini yönetime iletti.
SUMUDICA KOVULDU
Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından biri olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde şok bir gelişme yaşandı... Alınan başarılı skorlara rağmen yönetimle sözleşme krizi yaşayan ve Sivasspor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplayan teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Rumen hocaya hizmetleri için teşekkür edildi. Sumudica'nın Suudi ekibi Al Shabab'tan çok cazip bir teklif aldığı ve kısa süre içinde yeni kulübüne imza atacağı gelen bilgiler arasında.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN'A BÜYÜK ŞOK!
TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'a Çaykur Rize ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 6 maç ceza verdi. Ayrıca davalıların, 1 milyon 200 bin Euro tazminat ödememesine hükmedildi. Galatasaray, Oğulcan için verilen ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz edileceğini açıkladı.
SOL BEKTE FORMA ARTIK EMRE'NİN
Gençlerbirliği karşısında sol bekte Saracchi'nin yerine forma giyen G.Saraylı Emre Taşdemir, performansıyla tam not aldı. İleriki maçlar için de yerini sağlamlaştırdı.
ÇORUM FK 3 PUANI TAM 6 GOLLE ALDI
TFF 2.Lig ve 3.Lig'de dün erteleme maçları oynandı. 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan maçta Çorum FK, deplasmanda Sancaktep Futbol Kulubü'nü 6-0 yendi. Diğer sonuçlar; 2.Beyaz Grup: 24 Erzincan-Kocaeli: 0-0, Afyonspor-Ankara Demirspor: 2-2. TFF 2.Lig Kırmızı Grup: Tarsus İdmanyurdu- Kastamonuspor: 2-0, Pazarspor-Pendikspor: 1-1, Kırklarelispor- Bayburt ÖİS: 3-2. TFF 3.Lig 4. Grup: Kırıkkale BA-Bayrampaşaspor: 0-2, Kozan Spor-Muğlaspor: 3-1, Bergama-Belediye- Bursa Yıldırım: 0-0.
WELİNTON GALATASARAY'A CEZALI
Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber... Siyah-Beyazlılar'ın Hatayspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında sarı kart gören Beşiktaş'ın stoperi Welinton cezalı duruma düştü. Brezilyalı savunma oyuncusu önümüzdeki hafta Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
ABOUBAKAR'DAN DUYGUSAL MESAJ
Hatay karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atan Aboubakar, duygusal açıklamalara imza attı. Kısa süre önce annesini kaybeden Aboubakar, "Şampiyon olup bunu anneme adamak istiyorum" dedi
ERDOĞAN'DAN PALABIYIK'A ELEŞTİRİ
Hatayspor'un teknik patronu Ömer Erdoğan, Akintola'nın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde hakemin hatalı karar verdiğini söyledi. Erdoğan, Ali Palabıyık'ın ikinci yarıda da bir penaltılarını es geçtiğini savundu.
OFSAYT TARTIŞMASI!
Hatayspor'un Beşiktaş karşısında 19. dakikada Akintola ile bulduğu gol öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Hatay cephesi Akintola öncesi topla oynayan son ismin Beşiktaşlı Welinton olduğunu iddia ederek gol kararı bekledi. Hakem ve VAR ise 'gol iptal' dedi.
DEMBA BA HAYAT VERDİ
Çok sıkıntılı günler yaşayan Medipol Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekip çok zor anlar yaşadığı maçın 17. dakikasında Edin Visca'nın mükemmel şutuyla öne geçti. Ancak 3 dakika sonra Endri Çekiçi şık bir frikik golü atarak skora 1-1'lik denge getirdi. İkinci yarının başında oyuna giren Demba Ba 56. dakikada sahneye çıktı ve Başakşehir'i yeniden öne geçirdi. Son 20 dakikada Ankaragücü'nün müthiş baskısı skoru yetmedi ve Başakşehir 3 puanı almasını bildi.
KARAGÜMRÜK 3 HAFTA SONRA
Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından Karagümrük geçen hafta Galatasaray galibiyeti ile ses getiren Konyaspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekip Kocaeli'nde oynanan maçı ikinci yarıda Bertolacci ve Badou Ndiaye'nin golleriyle kazanarak 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Konuk ekibe Milan Jevtovic'in attığı gol puan için yeterli olmadı.
ÇAYKUR RİZESPOR PUANI 90+5'TE KURTARDI!
Orta sıralama tırmanmak isteyen iki takımın maçında Çaykur Rizespor ve Denizlispor 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip henüz 9. dakikada Hugo Rodallega'nın golüyle öne geçti. Özellikle ikinci yarıda maçı tek kaleye çeviren Rizespor 90+4. dakikada Kema Rüzgar'la golü bulurak 1 puanı aldı.
GÖZTEPE'DE PALUT DÖNEMİ RESMEN BİTTİ
Evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut dönemi resmen sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir" denildi.
BURAK YILMAZ YİNE ATTI LİLLE KAZANDI
Ligue 1'de Lille, Nimes deplasmanında Burak Yılmaz'ın 29. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Milli futbolcu ligde 9. golünü attı. Yusuf ve Zeki ise kadroda yer almadı.
RED BULL ZİRVEDE
Nefesleri kesen Dakar İRallisi'nde yedinci etap sonunda Red Bull sporcuları otomobil kategorisindeki ilk 3 sırayı korudu. Stephane Peterhansel yine 1. sırada yer alırken, Carlos Sainz ve Nasser Al- Attiyah da Peterhansel'i takip etti.