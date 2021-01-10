UÇK'nın Oğulcan Çağlayan kararının ardından Galatasaray'dan açıklama: Tahkim Kurulu'na başvuracağız





2. Feshin haksız fesih olduğuna hükmedilerek davalıların 1.200.000 Euro tazminat ödemesine ve Oğulcan Çağlayan'a altı resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verilmiştir.

UÇK nihai karar mercii olmayıp Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan hukuk ve teamüllere aykırı haksız, çok yönlü organize ve tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendirilerek, hukuka olan güveni tesis için TFF Tahkim Kurulu ve gerekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunacaktır.