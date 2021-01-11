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    • 11.01.2021 08:52
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    Büyükşehir Belediye Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler..

    'in 18. haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertli takımın bu karşılaşma öncesi 32 puanı bulunurken ev sahibi ekibin ise 13 puanı mevcut. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, ve gibi isimler bu maçta forma giyemeyecek. Futbolseverler saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün öne çıkan mücadelesinde Büyükşehir Belediye sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligin formda takımlarından olan Fenerbahçe, zirve yarışında yara almamak için ev sahibi ekip Erzurumspor ise son sıralardan kurtulmak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Bu mücadele öncesinde şehre gelen sarı-lacivertli kafilede Sosa, Perotti, , ve Ademi yer almadı. Fenerbahçe'nin maç öncesi ligde 32 puanı bulunuyor.

    BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Hakem 'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı anlatımını ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    : , , Telkeu, Hasan, , Osman, Emrah, Donald, , Novikovas, Gomes

    Fenerbahçe: Altay, (Sadık), Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sinan (Mert Hakan), Pelkas, , Thiam

    4 İSİM CEZA SINIRINDA

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de , Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında. Dört isim bugün de sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

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    Haberler Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler..