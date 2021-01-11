Fenerbahçe, Erzurum deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı!





Erzurumspor, 33. dakikada Gomes ile golü buldu fakat topu elle aldığı için gol geçerli olmadı.

36. dakikada Cenk Ahmet şık hareketlerle topu içeriye taşıdı ve ortasını açtı, Gomes'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.



44. dakikada Sinan Gümüş'ü düşürerek Fenerbahçe'nin hızlı atağını kesen Osman Çelik, sarı kart gördü.



Fenerbahçe 45+2'de Mame Thiam ile net bir gol fırsatından faydalanamadı.

Fenerbahçe 45+5'te Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe 47. dakikada Pelkas'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe 51. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle durumu 3-0'a getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe 3-0 kazandı.