Fenerbahçe, Erzurum deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya geldi.
Ligde oynadığı son 3 maçta sırasıyla Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u yenen sarı-lacivertliler deplasmanda Erzurumspor'u da farklı yenerek seriyi sürdürdü.
Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Sinan Gümüş'ün golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler puanını 35 yaptı ve lider Beşiktaş'ı yakaladı.
Erzurumspor ise 13 puanla son sırada kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
Erzurumspor, 4. dakikada gole yaklaştı. Litvanyalı Novikadas'ın şutunu Altay kurtardı.
Maçın 7. dakikasında Sadık yerde kaldı, Mete Kalkavan 'devam' dedi.
İki takım futbolcuları da zemin yüzünden ayakta durmakta, top sürmekte zorlanıyor. Futbolcular sık sık yere düşüyor...
Karşılaşmanın ilk 25 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Maçta şimdiye kadar ciddi bir gol pozisyonu yok.
Erzurumspor'da Petrus Boumal gözyaşları içinde oyundan çıktı. Sakatlanan Kamerunlu oyuncunun yerine Donald oyuna girdi.
Erzurumspor, 33. dakikada Gomes ile golü buldu fakat topu elle aldığı için gol geçerli olmadı.
36. dakikada Cenk Ahmet şık hareketlerle topu içeriye taşıdı ve ortasını açtı, Gomes'in kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.
44. dakikada Sinan Gümüş'ü düşürerek Fenerbahçe'nin hızlı atağını kesen Osman Çelik, sarı kart gördü.
Fenerbahçe 45+2'de Mame Thiam ile net bir gol fırsatından faydalanamadı.
Fenerbahçe 45+5'te Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Fenerbahçe 47. dakikada Pelkas'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Fenerbahçe 51. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle durumu 3-0'a getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe 3-0 kazandı.
ERZURUMSPOR 1 DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTI
Erzurumspor, Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.
Teknik direktör Mesut Bakkal, Fenerbahçe maçına Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes 11'i ile çıktı.
Bakkal, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de şans verdiği Donald'ı yedekte bekletirken, yerine Petrus Boumal'ı sahaya sürdü.