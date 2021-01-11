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    • 11.01.2021 18:38
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    Kulübü Başkanı ikinci kez ü yendi!

    Son dakika haberi... İkinci kez e yakalanan Kulübü Başkanı 'nin koronavirüs testi negatif çıktı. Öte yandan tedavi gören Beşiktaş Asbaşkanı 'da koronavirüsü atlattı.

    Çebi yine yendi

    İkinci kez koronavirüse yakalanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin testi negatife döndü.

    Öte yandan tedavi gören Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'da koronavirüsü atlattı.

    Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

    Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır.

    Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
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    Haberler Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüsü yendi!