Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.