TRABZONSPOR MAÇINDA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sumudica ligin 4. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle biten karşılaşmada Trabzonsporlu yöbneticilerin olduğu bölüme doğru dönerek göbek atmıştı.