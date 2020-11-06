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    • 06.11.2020 23:10
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    FK Sumudica'dan taraftarını çıldırtan hareket!

    'de 8. haftanın açılış maçında  Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Gaziantep FK Sumudica'nın 3. golün arından Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere bakıp 'Sus' işareti yapması Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

    Beşiktaş taraftarını çıldırtan hareket!

    Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

    Gaziantep FK'nın gollerini Kevin Mirallas, Muhammet Demir ve Kenan Özer attı. Beşiktaş'ın tek golü ise Larin'den geldi.

    71. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören Marius Sumudica, 90+8'de Kenan Özer'in skoru belirleyen golü atmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

    Rumen teknik adamın Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere bakıp 'Sus' işareti yapması ise Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

    TRABZONSPOR MAÇINDA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
    Sumudica ligin 4. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle biten karşılaşmada Trabzonsporlu yöbneticilerin olduğu bölüme doğru dönerek göbek atmıştı.
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    Haberler Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Beşiktaş taraftarını çıldırtan hareket!