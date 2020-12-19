Zor bir maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Sumudica, "Lige renk katan ve iyi futbol oynamaya çalışan ekiplerden birisiyiz. Takım olarak iyi bir performans ortaya koyduk. Bugün rakibimizden daha iyiydik. Tatiksel olarak iyi hazırlandık. Bu galibiyeti hak ettik. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti ve sonunda galibiyeti aldık. Oyuna 3-5-2 sisteminde başladık ve rakibimiz, Thiam'ı oyuna alınca biz de taktiğimiz değiştirdik ve buna önlem aldık. Sonucunda da kazandık. Yaklaşık bir yıldır sahamızda puan kaybetmiyoruz. Son 20-21 maçtır yenilmeyen ve gol atan bir ekibiz. Bu galibiyeti hak ettik ve daha fazlasını da hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

"BUGÜN BU KENTE GALİBİYET VERMEMİZ GEREKİYORDU"