Beşiktaş'a Hatay çelmesi! (MS: Hatayspor 2-2 Beşiktaş)





Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.



Tempolu başlayan maçta Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Aboubakar, 41. dakikada ise Larin attı. Hatayspor'un 2 golünü de son maçların formda ismi olan Hatayspor'un forveti Boupendza attı.