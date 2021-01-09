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    • 10.01.2021 01:54
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    'den 'a ve 'e ' Kahveci' göndermesi! Fincan paylaştılar

    Son dakika haberi... 'den 'a ve 'e olay gönderme geldi. Başakşehir, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve Fatih 'in de istediğini dile getirdiği Kahveci'nin soyadına gönderme yaptı.

    Başakşehir'den G.Saray'a flaş gönderme

    Son dakika haberi... 'den 'a ve 'e olay gönderme geldi.

    Başakşehir, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve Fatih 'in de istediğini dile getirdiği Kahveci'nin soyadına gönderme yaptı.

    Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

    TERİM NE DEMİŞTİ?
    Terim, ''İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini istiyoruz. Resmi görüşmeler olur, konuşulur. Daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız'' dedi. Bunun üzerine turuncu - lacivertliler, sosyal medya hesaplarına 'nin soyadına da gönderme yaparak, ''Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır'' mesajını paylaştı.

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    Haberler Spor Başakşehir'den Galatasaray'a ve Fatih Terim'e 'İrfan Can Kahveci' göndermesi! Fincan paylaştılar