Son dakika haberi... Başakşehir'den Galatasaray'a ve Fatih Terim'e olay gönderme geldi.

Başakşehir, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve Fatih Terim'in de istediğini dile getirdiği İrfan Can Kahveci'nin soyadına gönderme yaptı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

☕️ Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır. pic.twitter.com/F4QJAlasPT — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 9, 2021

TERİM NE DEMİŞTİ?

Terim, ''İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini istiyoruz. Resmi görüşmeler olur, konuşulur. Daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız'' dedi. Bunun üzerine turuncu - lacivertliler, sosyal medya hesaplarına İrfan Can Kahveci'nin soyadına da gönderme yaparak, ''Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır'' mesajını paylaştı.