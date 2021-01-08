Kendisinin de bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve transfer nedeniyle çifte mutluluk duyduğunu ifade eden Bozkurt, "Devrekli olduğunu hiçbir zaman unutmayan, Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmayan ve bununla ilgili bedeller de ödemiş bir hemşehrimiz. Ben de Fenerbahçeliyim. Benim için ayrı bir mutluluk oldu. Yıllar önce Devrek'e geldiğinde Fenerbahçe forması imzalatmıştım. Bana 'işte bu' demişti. Kendisi Devrekli olmanın gururunu yaşıyor. Biz de onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.