Fenerbahçe Mesut Özil için gün sayıyor. Sarı-Lacivertliler'in her konuda anlaştığı yıldız oyuncu, Arsenal'le 8 milyon Euro'luk alacağı için masaya oturdu. Tarafların bu konuda orta yolu bulmaya çalıştığı ve Mesut'un bu sorunun çözülmesinin ardından Fener'e imza atacağı öğrenildi.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Mesut'un ileriye dönük alacağı olan 8 milyon Euro'nun bir kısmını alıp Arsenal'le sözleşmesini feshetmeyi istediği belirtildi. Fenerbahçe ise Mesut için Arsenal'e bonservis ödemeyecek.
ANLAŞMALARI ÇOK YAKIN
Arsenal ile Mesut arasındaki fesih görüşmelerinin de olumlu ilerlediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içinde Fener'e imza atmak için İstanbul'a gelebileceği iddia edildi.
TARAFTAR SABIRSIZLANIYOR
Fenerbahçe taraftarı da anlaşmaya varılan Mesut Özil'i dört gözle bekliyor. Yıldız futbolcuya mesaj üstüne mesaj gönderiliyor.