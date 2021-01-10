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    • Spor
    • 10.01.2021 Gazete
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    Yıldız ismin ’ye imza atması an meselesi! 'de geri sayım

    için gün sayıyor. Sarı-Lacivertliler’in her konuda anlaştığı yıldız oyuncu, ’le 8 milyon Euro’luk alacağı için masaya oturdu. Tarafların bu konuda orta yolu bulmaya çalıştığı ve ’un bu sorunun çözülmesinin ardından ’e imza atacağı öğrenildi.

    Mesut'ta geri sayım

    Fenerbahçe Mesut Özil için gün sayıyor. Sarı-Lacivertliler'in her konuda anlaştığı yıldız oyuncu, Arsenal'le 8 milyon Euro'luk alacağı için masaya oturdu. Tarafların bu konuda orta yolu bulmaya çalıştığı ve Mesut'un bu sorunun çözülmesinin ardından Fener'e imza atacağı öğrenildi.

    BONSERVİS ÖDENMEYECEK


    Mesut'un ileriye dönük alacağı olan 8 milyon Euro'nun bir kısmını alıp Arsenal'le sözleşmesini feshetmeyi istediği belirtildi. Fenerbahçe ise Mesut için Arsenal'e bonservis ödemeyecek.

    ANLAŞMALARI ÇOK YAKIN


    Arsenal ile Mesut arasındaki fesih görüşmelerinin de olumlu ilerlediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içinde Fener'e imza atmak için İstanbul'a gelebileceği iddia edildi.

    TARAFTAR SABIRSIZLANIYOR


    Fenerbahçe taraftarı da anlaşmaya varılan Mesut Özil'i dört gözle bekliyor. Yıldız futbolcuya mesaj üstüne mesaj gönderiliyor.
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    Haberler Spor Yıldız ismin Fenerbahçe’ye imza atması an meselesi! Mesut Özil'de geri sayım