Galatasaray Gençlerbirliği önünde gol şov yaptı... Sarı- Kırmızılılar henüz 27. saniyede Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. 30'da Belhanda ceza sahasına girmeden yaptığı şık vuruşla farkı 2'ye çıkarttı. 44'te Übeyd'in hatasıyla topu önünde bulan Belhanda takımının 3. golünü attı.
DİAGNE YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
45+2'de Arda da topu bekletmeden Belhanda'ya verdi. Yıldız oyuncu müthiş vuruşla hattrick yaptı. 54'te Diagne Übeyd ile karşı karşya kaldı. Vuruşunda genç kaleci başarılıydı.
EMRE AKBABA'DAN ASİST
64'te Emre Akbaba'nın pasında Oğulcan topla buluştu. Genç yıldız kaleciyi avlayarak skoru 5-0'a getirdi. 66'da Kerem, Übeyd tarafından düşürüldü. Hakem penaltıyı verdi.
KAPANIŞ GOLÜ BABEL'DEN
Penaltıyı Babel gole çevirdi. 81'de hızlı gelişen G.Saray atağında Arda ceza alanı dışında topla buluştu. Vuruşunda Übeyd gole izin vermedi. Aslan, 6 gollü galibiyet elde etti.
SÜPER LİG'İN EN ERKEN GOLÜNE İMZA ATTI!
Galatasaray'ın ilk golünü atan Mbaye Diagne rekor kırdı. G.Birliği karşısında 27. saniyede ağları havalandıran Diagne, Süper Lig'de bu sezon atılan en erken gole imza attı. Senegalli golcü ligde 9. kez fileleri havalandırdı.