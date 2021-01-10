Galatasaray Gençlerbirliği önünde gol şov yaptı... Sarı- Kırmızılılar henüz 27. saniyede Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. 30'da Belhanda ceza sahasına girmeden yaptığı şık vuruşla farkı 2'ye çıkarttı. 44'te Übeyd'in hatasıyla topu önünde bulan Belhanda takımının 3. golünü attı.