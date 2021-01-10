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İşte Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü! Fatih Terim açıkladı, Başakşehir böyle ikna edilecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gençlerbirliğini farklı şekilde mağlup eden Galatasaray'da gözler Fatih Terim'in açıklamasının ardından transfere çevrildi. Terim maçtan sonra isim vererek İrfan Can Kahveci, Visca, Onyekuru ve Mustafa Mohamed'i istediğini açıkladı. Taraftarları heyecanlandıran açıklamaların arından İrfan Can Kahveci'nin de sarı-kırmızılı formayı giymek istediği iddia edildi. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için hazırladığı plan da ortaya çıktı. İşte detaylar...

10.01.2021 09:03 - Son Güncelleme: 10.01.2021 09:03
İşte Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü! Fatih Terim açıkladı, Başakşehir böyle ikna edilecek

Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber Galatasaray'da İrfan Can Kahveci hareketliliği yaşanıyor.

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İşte Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü! Fatih Terim açıkladı, Başakşehir böyle ikna edilecek

25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile el sıkışan sarıkırmızılılar, bu transferi bitirmek için sponsor desteği arıyor.

İşte Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü! Fatih Terim açıkladı, Başakşehir böyle ikna edilecek

Sıcak para arayaşında bulunan Galatasaray yönetiminin, İrfan Can'ın transferi için önemli bir firma ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

İşte Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü! Fatih Terim açıkladı, Başakşehir böyle ikna edilecek

Taylan Antalyalı'nın sosyal medya hesabından da "Buluşmaya az kaldı" mesajı paylaştığı yıldız için dün bir sinyal daha geldi.

İşte Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü! Fatih Terim açıkladı, Başakşehir böyle ikna edilecek

Oğulcan ve Taylan ile çok yakın arkadaş olan İrfan Can'ın gol sevinci dün taklit edildi. Oğulcan'ın attığı golden sonra iki futbolcu, İrfan'ın taklidi yaparak göz kırptı.

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