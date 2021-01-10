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İşte Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci formülü! Fatih Terim açıkladı, Başakşehir böyle ikna edilecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gençlerbirliğini farklı şekilde mağlup eden Galatasaray'da gözler Fatih Terim'in açıklamasının ardından transfere çevrildi. Terim maçtan sonra isim vererek İrfan Can Kahveci, Visca, Onyekuru ve Mustafa Mohamed'i istediğini açıkladı. Taraftarları heyecanlandıran açıklamaların arından İrfan Can Kahveci'nin de sarı-kırmızılı formayı giymek istediği iddia edildi. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için hazırladığı plan da ortaya çıktı. İşte detaylar...

10.01.2021 09:03 - Son Güncelleme: 10.01.2021 09:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





