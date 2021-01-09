'BÜTÜN MÜSLÜMAN ALEMİNDE SEVİLİYOR'

Mesut Özil'in F.Bahçe'ye transferi memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde büyük heyecana neden oldu. Yıldız futbolcunun ilçeye bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan amcası Cevdet Özil, "Çok gurur verici bir şey. Kendisi bir gün F.Bahçe ya da Türkiye'de herhangi bir takımda oynayacağını söylemişti. Mesut, Türkiye'de, Devrek'te ve tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. Kendisine başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.