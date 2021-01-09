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    • 09.01.2021 11:59
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    'in Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Dikkat çeken Falcao detayı...

    Son dakika haberi! Fenerbahçe, ile yollarını ayıracak olan dünya yıldızı ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Ünlü futbolcunun İngiliz ekibinden aldığı maaş nedeniyle sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor. Kanarya, ayrıca Galatasaray'ın Falcao transferinde yaşananları tecrübe etmek istemiyor. İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye maliyeti ve Falcao detayı...

    Özil'in maliyeti belli oldu! Dikkat çeken Falcao detayı

    Fenerbahçe, Mesut Özil transferini açıklamaya hazırlanırken, anlaşmanın detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

    SPONSOR DESTEĞİYLE TRANSFER
    Sponsor desteğiyle bu transferi gerçekleştiren sarı-lacivertilerin kasasından 3.5 yıllığına 10 milyon Euro'nun çıkacağı öğrenildi.

    YILLIK MALİYETİ 2,5-3 MİLYON EURO
    Mesut Özil'in yıllık maliyeti 2.5-3 milyon Euro civarında bir maaş olarak Fenerbahçe'ye yansıyacak.

    32 yaşındaki futbolcu, iki farklı sponsorla yapacağı anlaşmalarla 10 milyon Euro civarında gelir elde edecek.

    ROBIN VAN PERSIE ÖRNEK OLDU
    Mesut Özil'in maliyetini mümkün olduğunca kulübe yansıtmamaya çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu konuda hedefini tutturdu.

    Mesut Özil'in maaşının, Falcao'nun Galatasaray'a yıllık maliyetinin yarısı kadar olacağı ifade edildi. Böylelikle Fenerbahçe, oyuncudan beklediği performansı alamaması durumunda mali riski azaltmış oldu.


    Kulüp, Robin van Persie gibi transferlerde yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak böyle bir yola gitti.

    'BÜTÜN MÜSLÜMAN ALEMİNDE SEVİLİYOR'
    Mesut Özil'in F.Bahçe'ye transferi memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde büyük heyecana neden oldu. Yıldız futbolcunun ilçeye bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan amcası Cevdet Özil, "Çok gurur verici bir şey. Kendisi bir gün F.Bahçe ya da Türkiye'de herhangi bir takımda oynayacağını söylemişti. Mesut, Türkiye'de, Devrek'te ve tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. Kendisine başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.



    CUMA PAYLAŞIMI
    Mesut Özil, sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştı. Yıldız futbolcu arka fonda Sultan Ahmet Camii'nin fotoğrafının yer aldığı paylaşımında İngilizce olarak İslam alimi Gazali'nin "En mutlu insanların, Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" sözüne ver verdi.

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