Sivasspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçla birlikte 3. kez karşı karşıya geliyor.

İki ekip arasında geride kalan 2 maçın 1'inden Gaziantep ekibi galibiyetle ayrılırken, 1 maç beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 8 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 2 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.



Sivasspor ve Gaziantep FK son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 5-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalıyor.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINDA 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fayçal, Erdoğan, Max Gradel, Kayode

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kubilay, Jefferson, Muhammet Demir, Güray, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih

SİVASSPOR'DA 3 SAKAT FUTBOLCU BULUNUYOR

Sivasspor'da Gaziantep FK ile oynanacak maç öncesi 3 sakat oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Marcelo Goiano, Mustapha Yatabare ve Serhiy Rybalka Gaziantep ekibi karşısında görev yapamayacak.



SUMUDICA VE 6 OYUNCU GÖREV YAPAMAYACAK

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı öncesi eksikler dikkati çekiyor. Teknik direktör Marius Sumudica, kart cezası nedeniyle Sivasspor karşılaşmasında saha kenarında görev yapamayacak. Rumen teknik adamın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit'in yer alması bekleniyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte Alin Tosca ve Junior Morasi de kart cezaları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak. Gaziantep temsilcisi, sakatlıkları nedeniyle de Dicko, Kana Bıyık, Andre Sousa ve Maxim'den Demir Grup Sivasspor deplasmanında yararlanamayacak.

YİĞİDO 3 GAZİANTEP 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de Sivasspor evinde 3 maçtır kaybetmiyor. Yiğidolar, evinde oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı. Gaziantep FK ise deplasmanda 7 maçtır kaybetmezken, Gaziantep temsilcisi toplamda 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi.