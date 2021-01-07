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    • Spor
    • 07.01.2021 Gazete
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    Rüya gerçek oluyor ’ye geliyor! İşte anlaşmanın detayları

    son yılların en büyük bombasını patlatıyor... ’i devre arasında kadrosuna katıyor... Mesut Özil’le önceki gece ’da yapılan son görüşmede büyük oranda anlaşma sağlandı. 32 yaşındaki 10 numaranın Fenerbahçe’ye transferinde artık sona çok yaklaşıldı.

    Fenerbahçe son yılların en büyük bombasını patlatıyor... Mesut Özil'i devre arasında kadrosuna katıyor... Mesut Özil'le önceki gece İstanbul'da yapılan son görüşmede büyük oranda anlaşma sağlandı. 32 yaşındaki 10 numaranın Fenerbahçe'ye transferinde artık sona çok yaklaşıldı.

    3.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI


    Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile birlikte Mesut'la yaptığı görüşmede 3.5 yıllık anlaşma konusunda taraflar mutabakata vardı. Yıldız oyuncuya ise yıllık 5 milyon Euro verilecek.

    ARSENAL BONSERVİS ALMAYACAK


    Fener'in Mesut'un transferi için Arsenal'e bonservis ödemeyeceği öğrenildi. Ayrıca İngiliz ekibinin yıldız futbolcunun bu sezonun 2. yarısındaki maaşını da ödeyeceği öne sürüldü.

    KISIKLI'DA VİLLA YAPTIRIYOR


    2.5 milyon Euro imza parası ile yıldız futbolcunun 3.5 yıllık maliyeti 20 milyon Euro olacak. Kendine bir villa yaptıran Mesut, İstabul'da Kısıklı'da yaşayacak.

    İSTANBUL PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI


    Mesut Özil önceki gün İstanbul'da çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Bu paylaşım Fener'e transferi için bir mesaj olarak algılandı.
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    Haberler Spor Rüya gerçek oluyor Mesut Özil Fenerbahçe’ye geliyor! İşte anlaşmanın detayları