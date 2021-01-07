Fenerbahçe son yılların en büyük bombasını patlatıyor... Mesut Özil'i devre arasında kadrosuna katıyor... Mesut Özil'le önceki gece İstanbul'da yapılan son görüşmede büyük oranda anlaşma sağlandı. 32 yaşındaki 10 numaranın Fenerbahçe'ye transferinde artık sona çok yaklaşıldı.
3.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile birlikte Mesut'la yaptığı görüşmede 3.5 yıllık anlaşma konusunda taraflar mutabakata vardı. Yıldız oyuncuya ise yıllık 5 milyon Euro verilecek.
ARSENAL BONSERVİS ALMAYACAK
Fener'in Mesut'un transferi için Arsenal'e bonservis ödemeyeceği öğrenildi. Ayrıca İngiliz ekibinin yıldız futbolcunun bu sezonun 2. yarısındaki maaşını da ödeyeceği öne sürüldü.
KISIKLI'DA VİLLA YAPTIRIYOR
2.5 milyon Euro imza parası ile yıldız futbolcunun 3.5 yıllık maliyeti 20 milyon Euro olacak. Kendine bir villa yaptıran Mesut, İstabul'da Kısıklı'da yaşayacak.