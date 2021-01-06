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    • 06.01.2021 12:10
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    SON DAKİKA: Arsenal'in yıldızı yolunda: Prensip anlaşması tamam!

    'de her transfer döneminde olduğu gibi tekrar gündeme gelen, yıldız oyuncu için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil transferinde sona geldi. Özil, devre arası sonrası Fenerbahçe forması giyecek.

    takvim.com.tr
    Özil Fenerbahçe yolunda

    Son 2 haftada 2 galibiyet ile çıkışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

    KANARYA ARA TRANSFERE DE HIZLI GİRDİ
    Sezon başında yaptığı transferlerle spor kamuoyunda adından sıkça söz ettiren Kanarya, ara transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarına hız verdi.

    TRANSFER BOMBASI
    Sportif direktör Emre Belözoğlu listedeki isimlerin takıma kazandırılması için gecesini gündüzüne kattı. Fenerbahçe'de taraftarın uzun süredir hayalini kurduğu futbolcu ile ilgili de bomba gelişmeler yaşandı.



    MESUT ÖZİL TRANSFERİNDE MUTLU SON
    Sarı-lacivertliler Arsenal'de sezon başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in transferini bitirdi. A Spor'un haberine göre Kanarya, Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllığına anlaşma sağladı.


    Mesut Özil'in kısa süre içerisinde Fenerbahçe forması ile kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

    ÖZİL'İN İSTANBUL PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI
    İstanbul Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Mesut'a, sarı lacivertli taraftarlardan binlerce mesaj geldi. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinden binlerce etkileşim aldı.

    ARTETA AYRILIĞI DOĞRULADI
    Arsenal'ın çalıştırıcısı Arteta,Mesut'la ilgili sorulara, "Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Bu tip durumlarda yapabileceğimiz en iyi şey onlara açık olmak, takımdaki rolünü aktarmak ve bunu sebepleriyle anlatmak olabilir. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak Özil'in ayrılışını adeta doğrular nitelikte konuşmuştu.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Arsenal'in yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe yolunda: Prensip anlaşması tamam!