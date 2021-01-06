Son 2 haftada 2 galibiyet ile çıkışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
KANARYA ARA TRANSFERE DE HIZLI GİRDİ
Sezon başında yaptığı transferlerle spor kamuoyunda adından sıkça söz ettiren Kanarya, ara transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarına hız verdi.
TRANSFER BOMBASI
Sportif direktör Emre Belözoğlu listedeki isimlerin takıma kazandırılması için gecesini gündüzüne kattı. Fenerbahçe'de taraftarın uzun süredir hayalini kurduğu futbolcu ile ilgili de bomba gelişmeler yaşandı.
MESUT ÖZİL TRANSFERİNDE MUTLU SON
Sarı-lacivertliler Arsenal'de sezon başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in transferini bitirdi. A Spor'un haberine göre Kanarya, Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllığına anlaşma sağladı.
Mesut Özil'in kısa süre içerisinde Fenerbahçe forması ile kamera karşısına geçmesi bekleniyor.
ÖZİL'İN İSTANBUL PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI
İstanbul Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Mesut'a, sarı lacivertli taraftarlardan binlerce mesaj geldi. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinden binlerce etkileşim aldı.
ARTETA AYRILIĞI DOĞRULADI
Arsenal'ın çalıştırıcısı Arteta,Mesut'la ilgili sorulara, "Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Bu tip durumlarda yapabileceğimiz en iyi şey onlara açık olmak, takımdaki rolünü aktarmak ve bunu sebepleriyle anlatmak olabilir. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak Özil'in ayrılışını adeta doğrular nitelikte konuşmuştu.