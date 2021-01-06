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Fenerbahçe'nin 'Mesut' düşü gerçek oluyor! 'Maymun kafesi'nden dünya yıldızlığına Mesut Özil'in hayatı...

Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek mi oluyor? İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da bulunan ancak uzun süredir forma giyemeyen Mesut Özil'in Fenerbahçe'yle 3,5 yıllık prensip anlaşmasına vardığı haberi spor gündemine bomba gibi düştü. Mesut Özil için geri sayıma geçerken yıldız oyuncu kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı. Mesut için eski hocaları Jose Mourinho ve Arsene Wenger de övgü dolu sözler sarf etmişti. İşte Mesut Özil'in hayatı, kendi ağzından kariyeri...

06.01.2021 14:44 - Son Güncelleme: 06.01.2021 14:44
Fenerbahçe'nin 'Mesut' düşü gerçek oluyor! 'Maymun kafesi'nden dünya yıldızlığına Mesut Özil'in hayatı...

Transfer dönemlerinde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, yine gündemde.

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Fenerbahçe'nin 'Mesut' düşü gerçek oluyor! 'Maymun kafesi'nden dünya yıldızlığına Mesut Özil'in hayatı...

İstanbul'dan eski bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcunun bu paylaşımının ardından transfer iddiaları yeniden alevlendi.

Fenerbahçe'nin 'Mesut' düşü gerçek oluyor! 'Maymun kafesi'nden dünya yıldızlığına Mesut Özil'in hayatı...

Arsenal'den takım arkadaşı Sokratis'in yaptığı yorum da 'Acaba beraber mi geliyorlar?' dedikoduların neden oldu.

Fenerbahçe'nin 'Mesut' düşü gerçek oluyor! 'Maymun kafesi'nden dünya yıldızlığına Mesut Özil'in hayatı...

Bugünkü gelişmelerden sonra ise Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki dünya yıldızı Sarı-Lacivertli takıma bir adım daha yaklaştı.

Fenerbahçe'nin 'Mesut' düşü gerçek oluyor! 'Maymun kafesi'nden dünya yıldızlığına Mesut Özil'in hayatı...

Gelen son dakika haberlerine göre; Fenerbahçe, Mesut Özil'le anlaşma sağladı. Anlaşmanın şartları ise şu şekilde basında yer aldı: Mesut Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek.

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