Fenerbahçe'nin 'Mesut' düşü gerçek oluyor! 'Maymun kafesi'nden dünya yıldızlığına Mesut Özil'in hayatı...
Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek mi oluyor? İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da bulunan ancak uzun süredir forma giyemeyen Mesut Özil'in Fenerbahçe'yle 3,5 yıllık prensip anlaşmasına vardığı haberi spor gündemine bomba gibi düştü. Mesut Özil için geri sayıma geçerken yıldız oyuncu kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı. Mesut için eski hocaları Jose Mourinho ve Arsene Wenger de övgü dolu sözler sarf etmişti. İşte Mesut Özil'in hayatı, kendi ağzından kariyeri...
06.01.2021 14:44
- Son Güncelleme: 06.01.2021 14:44
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