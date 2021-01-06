Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kartal, BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Kayserispor'dan sonra Çaykur Rizespor'u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri maçı 5-0 kazanırken, goller ise Larin (4) ve Oğuzhan Özyakup'tan geldi.
ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Maçın ardından A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında açıklamalarda bulunan Levent Tüzemen, Beşiktaş'tan övgü dolu sözlerle bahsetti.
"BEŞİKTAŞ'I İZLERKEN KENDİMİ PREMİER LİG'DE ZANNETTİM"
Beşiktaş'ın etkili bir oyun sergilediğini ifade eden Tüzemen, "Bugünkü Beşiktaş'ı izlerken kendimi Premier Lig'de zannettim" dedi.