Beykan Göztepe’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Göztepe, Ankaraspor'da forma giyen 26 yaşındaki Beykan Şimşek ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir kulübü, orta alan oyuncusu için resmi siteden 'hoş geldin' mesajı yayınladı.
BURUK'A 2 MAÇ İNDİRİM
PFDK tarafından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 5 maçlık cezayı Tahkim Kurulu, 3 maça indirdi. Kurul, Buruk'un cezayla ilgili erteleme talebini ise reddetti.
THELİN KASIMPAŞA'DA
Önceki gün Fenerbahçe'ye ligde 3-0 mağlup olan Kasımpaşa ara transfere hızlı girdi. İstanbul kulübü, Anderlecht'ten İsveçli golcü Isaac Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.
KARTAL'IN RAKİBİ RİZESPOR
Deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek uzun bir aradan sonra liderliğe yükselen Beşiktaş 17. hafta maçında bu akşam Çaykur Rizespor ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maçı Ümit Öztürk yönetecek. Siyah-Beyazlılar'da Atiba kadroda yok Kartal, Karadeniz ekibine son 10 resmi karşılaşmada da yenilmedi.
ABOUBAKAR GERİ DÖNDÜ
Annesinin cenazesi için ülkesine giden Aboubakar dün İstanbul'a döndü. Kamerunlu forvet Rizespor maçında forma giyecek.
HOSSEİNİ'YE AVCI'DAN İZİN YOK
Bu sezon fazla forma bulamayan Hosseini'ye Denizli, Kayseri ve Erzurum teklif yaptı. Ama Abdullah Avcı transfere izin vermedi.
GASTON CAMPİ K.GÜMRÜK'TE
Kadroda düşünülmeyen Gaston Campi'nin yeni adresi belli oldu. Arjantinli stoperin Karagümrük'e kiralandığı açıklandı.
FIRTINA BUGÜN GÖZTEPE ÖNÜNDE
Karagümrük galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor bugün Göztepe'yi konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.
AYTAÇ KARA CİMBOM İÇİN GÜN SAYIYOR!
Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Aytaç Kara'nın transfer döneminin başlaması ile resmi imzayı atması artık an meselesi. Tecrübeli orta sahanın G.Saray forması giymek için sabırsızlandığı öğrenildi.
TERİM'İN CEZASI BİTTİ
Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık men cezası dünkü Konya maçıyla bitti. Terim, G.Birliği maçında kulübedeki yerini alacak.
ÖMER BAYRAM GENÇLER'E CEZALI
Eksiklerden yana başı dertte olan Galatasaray'a bir şok da Ömer Bayram'dan geldi. Tecrübeli oyuncu Konya maçında gördüğü sarı kartla Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı duruma düştü.
LUYİNDAMA'YA BÜYÜK TEPKİ!
Galatasaray'ın Konyaspor'a 4-3 mağlup olduğu maçta Chirsitan Luyindama'nın performansı Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisine sebep oldu. Skor 2-2'yken 80. dakikada Abdülkerim'e yaptığı hareket sonrası penaltıya sebebiyet veren Kongolu stoper, takımının 3-2 geriyü düşmesine sebep oldu. Galatasaray teknik heyeti de penaltı sonrası 85. dakikada Luyindama'yı oyundan çıkardı. Yerine Babel'i sahaya sürdü.
ZİRVE ARTIK G.ANTEP'İN
Süper Lig'in flaş ekibi Gaziantep FK, 17. hafta maçında dün sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla son 6 maçında 5. galibiyetini alan Gaziantep, puanını 31'e yükselterek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Ev sahibi ekibe Ankaragücü karşısında 3 puanı getiren golleri 70. dakikada Maxim ve 90+5'te Enver Cenk Şahin kaydetti.
MALATYA 1 PUANI KURTARDI
Yeni Malatyaspor, 2 kez geriye düştüğü maçta sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sivas 17'de Erdoğan ile öne geçerken, Malatya 25'te Fofano ile dengeyi sağladı. 32'de Gradel, Sivas'ı yeniden öne geçirdi. Son sözü 63'te Tetteh söyledi: 2-2.
JUNKER FENER'İN RADARINDA!
Dün start alan transfer sezonunda Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Avrupa futbol siteleri Norveç ekibi Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki forvet Kasper Junker'in Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia etti Fener'in 1.86 boyunda olan Danimarkalı forveti Sarı-Lacivertli kulübün bedelsiz kiralamak istediği ifade ediliyor.
NAZIM SANGARE GEÇİLMİYOR!
Fenerbahçe'de Nazım Sangare savunmanın ilacı oldu. Sürati, çabukluğu ve sakinliğiyle rakip kanat oyuncuların adeta kabusu olan milli futbolcu, Kasımpaşa karşısında da sağlam duruşu ve başarılı futboluyla Sarı-Lacivertli stoperlerin işini kolaylaştırdı.
10 NUMARA PELKAS
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-0'lık sonuçla üst üste 2. galibiyetini alırken, maçın en başarılı ve göze batan isimlerinden birisi Pelkas oldu. Daha önce genellikle sol kanat ve 1 maçta da sağ kanatta forma giyen Pelkas gerçek mevkisi olan forvet arkasına geçince bambaşka bir görüntü sergiledi. Yaptğı 2 asistin yanında şık pasları ve enerjisiyle fark yaratan Yunan 10 numara sezonun geri kalanı için herkese umut verdi. Pelkas'ın bundan sonraki maçlarda forvet arkasında görev yapması bekleniyor.
CANER ERKİN GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe, Alanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Covid-19 tedavisi tamamlanan Caner Erkin takımla birlikte, Serdar Aziz ise salonda çalıştı. Ayak bileğinde ağırısı olan Novak ile Gökhan Gönül'ün tedavilerine devam edildi.
İDDAA'DA FAVORİ YİNE FENERBAHÇE
İddaa şampiyonluk oralarını güncelledi. 2.65 oranıyla Fenerbahçe ilk sırada yer alırken, Beşiktaş 2.95'lİk oranla 2. sıraya yerleşti. G.Saray'ın şampiyonluk oranı ise 3.00. Alanyaspor 13.00 oranı ile 4. sırada yer alırken, Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 25.00 olarak belirlendi.
SÜPER LİG'DE 4 MAÇ DAHA OYNANACAK
Süper Lig'in 17. haftasında bugün 4 maç daha oynanacak. 13.30'da Denizlispor-Kayserispor maçı oynanacak. 16.00'da ise G.Birliği-Hatay ve Başakşehir-BB Erzurum maçları var. 19.00'da da Antalyaspor, Karagümrük'ü konuk edecek.
DAKAR RALLİSİ'NE RED BULL DAMGASI
Dakar Rallisi'nde üçüncü gün heyecanı geride kaldı. Yarışın 3. gününde de bitiş çizgisine ilk gelen isim Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah oldu. 3 etap sonunda ise bir diğer Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel genel klasmandaki liderliğini korudu.
ULEB AVRUPA KUPASI'NDA TEODOSİC 2. KEZ MVP
İtalyan ekibi Virtus Bologna'da forma giyen Sırp basketbolcu Milos Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Teodosic, kupada 14,6 sayı, 6,4 asist ve 2,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.
FENER'DEN BİR REKOR DAHA
Fenerbahçe youtube kanalında bir rekora daha imza attı. En çok youtube üyesi olan kulüp ünvanını elinde tutan F.Bahçe'de son rakam 1 milyon 740 bin olarak açıklandı.