Beykan Göztepe’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

10 NUMARA PELKAS



Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-0'lık sonuçla üst üste 2. galibiyetini alırken, maçın en başarılı ve göze batan isimlerinden birisi Pelkas oldu. Daha önce genellikle sol kanat ve 1 maçta da sağ kanatta forma giyen Pelkas gerçek mevkisi olan forvet arkasına geçince bambaşka bir görüntü sergiledi. Yaptğı 2 asistin yanında şık pasları ve enerjisiyle fark yaratan Yunan 10 numara sezonun geri kalanı için herkese umut verdi. Pelkas'ın bundan sonraki maçlarda forvet arkasında görev yapması bekleniyor.