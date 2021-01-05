İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion ve Crystal Palace, Fenerbahçe'nin genç kaptanı Ozan Tufan'a kancayı taktı.
TEMASLARA BAŞLADILAR
Her sezon artan performansıyla takımda kaptanlığa kadar yükselen ve dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan'a talipler gelmeye başladı. West Wromwich ile Crystal Palace'ın oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile temaslara başladığı öğrenildi.
FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Takımın en önemli silahlarından olan Ozan'ı şampiyonluk yolunda kaybetmek istemeyen Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 20 Milyon Euro'dan açmayı hedefliyor.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ O!
Başarılı orta saha bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik performans sergilerken takımın en golcü ismi konumunda.
OZAN'I ROJİN DEĞİŞTİRDİ
Gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettiren Ozan Tufan'ı nişanlısı Rojin değiştirdi. Rojin, Ozan'ın hayatını düzene soktu. Tüm eski arkadaşlarını silip attı. Evini değiştirtti. Bununla birlikte sadece futbola odaklanan Ozan Tufan'ı takımda iletişimi iyi olduğu arkadaşları da olumlu etkiledi. Böylelikle başarı kaçınılmaz oldu.