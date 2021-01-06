Fenerbahçe'ye İtalya'dan yeni maestro! Bonservis bedeli belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ara transfer döneminde kritik hamlelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. Teknik direktör Erol Bulut'un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmaları sürdüren sportif direktör Emre Belözoğlu, İtalya'da o futbolcuya kanca taktı. Hatta İtalyan basını transferle ilgili ödenecek bonservis bedelini dahi duyurdu! İşte detaylar...
06.01.2021 10:32
- Son Güncelleme: 06.01.2021 10:32
Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek ligde zirvenin kapısını aralamak istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı lacivertliler, bir yandan da transfer için görüşmelerini sürdürüyor.
Transfer kulislerinin hayli yoğun olduğu bilinen Fenerbahçe'de gündeme İtalya'dan sürpriz bir isim geldi. 10 numara mevkinde oynayan o isim görev verilmesi halinde forvet ve kanatlarda da oynayarak takımına çeşitlilik kazandırabiliyor.
FENERBAHÇE FILIPPO FALCO'NUN PEŞİNDE
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre şu anda İtalya Serie B takımı Lecce forması terleten Falco için Fenerbahçe devrede.
Sarı lacivertlilerle beraber Serie A ekibi Fiorentina'nın da Filippo Falco için görüşmeler yaptığı ifade edildi.