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Fenerbahçe'ye İtalya'dan yeni maestro! Bonservis bedeli belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ara transfer döneminde kritik hamlelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. Teknik direktör Erol Bulut'un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmaları sürdüren sportif direktör Emre Belözoğlu, İtalya'da o futbolcuya kanca taktı. Hatta İtalyan basını transferle ilgili ödenecek bonservis bedelini dahi duyurdu! İşte detaylar...

06.01.2021 10:32 - Son Güncelleme: 06.01.2021 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





