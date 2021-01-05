



FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Sezon başında da Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve Karadeniz ekibinde oynamak istediğini dile getiren Berat Özdemir'in hayali gerçekleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncunun Trabzonspor formasını giyme isteğinin de transferin tamamlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.