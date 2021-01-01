



"FENERBAHÇE VE GALATASARAY, AJAX VE PSV GİBİ"

"Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için mücadele eden iki büyük takım; Ajax ve PSV gibiler. Beşiktaş ise daha çok Feyenoord gibi."

"TÜRKLER ÇOK SAYGILI İNSANLAR"

"Türk taraftarlar çok gürültülü, çok tutkulu ve çok ateşlidir. Ayrıca, çok duygusallar. En önemlisi Türkler çok saygılı insanlar..."