





HEPSİ RIO SAHİLİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Dünyanın birçok yerinden manken ve modeller bir anda Brezilya'nın Rio kentinden birlikte fotoğraf paylaşmaya başladı. Mankenlerin hepsi Rio'da bir sahilden fotoğraflar paylaşırken, ülkeye özel jetle geldikleri belirtildi. Bu sahilin Neymar'ın Rio'daki milyon euroluk malikanesinde olduğu iddia edildi.