Sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yaşadıklarını anlatan Vural, 19 Kasım'da hastaneye gittiğini ve çekilen akciğer tomografisinden koronavirüse yakalandığının ortaya çıktığını belirterek, "Hastane dolu olduğu için ilk etapta eşimle birlikte ilaç tedavisine başladık. 23'ünde yapılan testlerde durumun vahim olduğunu söylediler, yukarıda bir oda açtılar. Sonrasında ise verilen oksijen yetmeyince, yoğun bakıma aldılar. Doktorumuz Çağlar Bey, bizi entübe etmiş, makineye bağlamış. Girdiğim entübeden 10 gün sonra çıktım." ifadelerini kullandı.

Doktorların kortizonla virüsü etkisiz hale getirdiklerini aktaran Yılmaz Vural, "Tabi bunun yan etkileri de oluyor, tüm adale grupları iflas ediyor, hareket edemiyorsunuz. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra 8 gün daha hastanede kaldık. Fizyoterapi tedavisi gördüm. Acıbadem'in sahibi Mehmet Ali Aydınlar'a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu süreçte kendisine verdiği destek için teşekkür eden deneyimli teknik adam şunları söyledi:

"Sevgili Cumhurbaşkanım size bir minnet borcum var. Azerbaycan'a giderken uçağı durdurup, 'Hocamla konuşacağım' deyip, beni gecenin bir yarısında aradığınızda, aramızdaki sohbet bizi ilgilendirir ama hastaneye verdiğiniz talimatlar, kendi sağlık sorumlunuzu orada görevlendirmeniz beni çok mutlu etti. Size çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey sağ olsun, aradı bizi. Spor Bakanımız hastaneye kadar geldi, o da bir Kovid olayı yaşamış. Ona da geçmiş olsun diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Bey, İYİ Parti ve MHP'den arkadaşlarımızın araması çok mutlu etti. Tüm kulüp başkanlarımız ve hocalarımız aradı."

Koronavirüsün çok ciddi bir hastalık olduğunun altını çizen Vural, "Bu iş çok ciddi, lütfen Sayın Cumhurbaşkanı'mızın pankartlardaki sözleri gibi 'Temizlik, mesafe ve maske' olayını sakın ihmal etmeyin. Alacağınız bu küçük tedbir, sizin yaşamınızı kurtarır. Aşı çıktı, ülkemize geliyor. Yaza kadar inşallah herkes aşılanır, görünmeyen bu tehlikeli düşmandan da kurtuluruz. O zor durumdan çıkmak kolay değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz Vural, 15 gün önce hastaneden çıktığını ve devam eden tedavi süreci sayesinde şu an hiçbir probleminin kalmadığını belirtti.