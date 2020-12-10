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    • 10.12.2020 10:00
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    virüs tedavisi gören : Beni edilen dualar yaşattı

    İstanbul'da virüs tedavisi gören tecrübeli teknik direktör , sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi. , "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve un hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" dedi.

    Özel bir hastanede virüs tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkarak servise alınan , kendisine destek veren ve dua eden sevenleri için açıklamada bulundu.


    "EDİLEN DULAR YAŞAMA TUTUNMAMI SAĞLADI"
    Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere 'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

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