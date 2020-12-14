Binlerce kişi arama motorları üzerinden sıklıkla Yılmaz Vural kimdir? Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Covid 19'a yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören teknik adamın sağlık durumu oldukça merak ediliyor. Özellikle futbol severlerin açıklama beklediği Yılmaz Vural'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika bilgiler geldi. İşte ayrıntılar…
YILMAZ VURAL SAĞLIK DURUMU NASIL?
Taburcu olan ve yeniden sağlığına kavuşan, yoğun bakım ekibinin büyük gayret gösterdiğinin altını çizen Vural, "Yoğun bakım ekibine teşekkür ediyorum. Acil servis ekibine, özellikle Hakkı Alkan arkadaşıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan veya olmayan herkese, ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık versin. Ben 68 yaşına gireceğim Ocak 1'de. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin. Allah herkese buralarda mücadele edebilecek kadar ekonomi versin" ifadelerini kullandı.
Vural Ailesi'nden gelen ilk açıklama: Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır.
İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor.
YILMAZ VURAL KİMDİR KAÇ YAŞINDA?
Yılmaz Vural,1 Ocak 1953 tarihinde dünyaya geldi.1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.
Türk futboluna teknik direktör olarak hizmet etmekte olan bir spor adamıdır. Yılmaz Vural'ın ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile başlamıştır.
Okan Üniversitesi, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, yeni öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verecektir. 20 Şubat 2014 tarihinde, Spor toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bayrampaşa kulübünü devralmak istediğini açıkladı.
Gurbetçi Şaban filminde küçük bir sahnede oynamıştır. Ayrıca 2014 yapımı Oflu Hoca'nın Şifresi filminde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Caparol Alpina Max (Filli Boya), Lipton Ice Tea, Finansbank ve İstanbul Prestij Park gibi markaların reklam filmlerinde oynamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.