Yılmaz Vural kimdir? Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural’ın sağlık durumu nasıl?

YILMAZ VURAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Taburcu olan ve yeniden sağlığına kavuşan, yoğun bakım ekibinin büyük gayret gösterdiğinin altını çizen Vural, "Yoğun bakım ekibine teşekkür ediyorum. Acil servis ekibine, özellikle Hakkı Alkan arkadaşıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan veya olmayan herkese, ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık versin. Ben 68 yaşına gireceğim Ocak 1'de. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin. Allah herkese buralarda mücadele edebilecek kadar ekonomi versin" ifadelerini kullandı.

Vural Ailesi'nden gelen ilk açıklama: Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır.

İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor.