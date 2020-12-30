Sözleşmesinde Euro kuru 5.3'e sabitlenen Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin Euro garanti paranın karşılığı olarak sarı kırmızılı takımda 9.2 milyon TL kazanıyor. Galatasaray o dönem Fenerbahçe'nin elinden kaptığı yıldız futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis ödemişti.