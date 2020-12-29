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    • 29.12.2020 13:15
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    SON DAKİKA: 'deki Kruse krizinde flaş gelişme: Avukatlar tazminat konusunda anlaştı

    Son dakika haberine göre,  Kulübü, 7.5 milyon Euro talep eden ile tazminat konusunda anlaşmaya vardı. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ederek ülkesi 'ya gitmişti.

    DHA
    Fenerbahçe'deki Kruse krizinde flaş gelişme

    7.5 milyon Euro talep eden Kruse'nin avukatları ile sarı-lacivertli yöneticiler orta yol bularak anlaşmaya vardı.



    KRUSE KONUYU FIFA'YA TAŞIMIŞTI
    Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ederek ülkesi Almanya'ya gitmişti. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Kruse, ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep ederek konuyu FIFA'ya taşıdı.



    Alman futbolcu, 7.5 milyon Euro dava açtıktan sonra Union Berlin'e transfer oldu. Karşı atağa geçen Fenerbahçe Kulübü ise yaşanan süreçteki zararlarının giderilmesi için Kruse'ye 18 milyon Euro dava açtı.



    ANLAŞMAYA VARDILAR
    Gelinen noktada Kruse'nin avukatları ile Fenerbahçe Kulübü bir araya geldi ve tazminat konusunda anlaşmaya vardı. İki taraf da sürecin daha fazla uzamaması ve zarara uğramamak adına orta yol bularak anlaşmaya vardılar.

    TEK BİR GOLÜ 1.5 MİLYON EURO
    Kruse, Fenerbahçe'de forma giydiği süre içinde 23 maçta 7 gol attı. Kulübe maliyeti 10.5 milyon Euro olan Alman futbolcunun, 1 golü Sarı-Lacivertliler'e 1.5 milyon Euro'ya mal olmuştu.

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