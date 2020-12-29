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    • Spor
    • 29.12.2020 10:30
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    • 29.12.2020 10:30
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    'nin listesindeydi! Zinckernagel ilk kez açıkladı!

    Son dakika i... 'de oynadığı son 7 karşılaşmadan sadece 9 puan çıkarabilen Fenerbahçe'de gündem transfer. Ocak ayında kadrodaki eksikleri gidermek isteyen sarı-lacivertli takımla bir süredir adı anılan Zinckernage, ülke basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Fenerbahçe'nin listesindeydi! Zinckernagel ilk kez açıkladı!

    Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk 7 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, Konyaspor maçıyla başlayan kötü gidişe dur diyemedi ve kısa sürede 4 mağlubiyet birden aldı.
    Fenerbahçe'nin listesindeydi! Zinckernagel ilk kez açıkladı!

    Bu kötü serinin ardından Medipol Başakşehir'i mağlup ederek rahat bir nefes alan Fenerbahçe, 15. haftayı bay geçti ve ligde 5. sıraya kadar geriledi.
    Fenerbahçe'nin listesindeydi! Zinckernagel ilk kez açıkladı!

    Gözünü ocak ayı transfer dönemine çeviren Fenerbahçe, listesini de belirledi. Sarı-lacivertlilerin defans hattına yapacağı takviyelerin yanı sıra, kanat ve forvet bölgelerine de transfer yapmak istediği biliniyor.
    Fenerbahçe'nin listesindeydi! Zinckernagel ilk kez açıkladı!

    Kanarya'nın listesindeki isimlerden birisi de Bodo Glimt forması giyen Philip Zinckernagel'di… Norveçli futbolcu, geleceğine dair ülke basınına açıklamalarda bulundu.
    Fenerbahçe'nin listesindeydi! Zinckernagel ilk kez açıkladı!

    Türkiye'ye gidip gitmeyeceği konusuna net bir cevap veren Zinckernagel'in, Ajansspor'un derlediği açıklaması şu şekilde;
    "Türkiye'den ilgi çok ama bu sefer olacağını sanmıyorum"
    Fenerbahçe'nin listesindeydi! Zinckernagel ilk kez açıkladı!

    Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona erecek olan Zinckernagel; bu sezon forma giydiği 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin listesindeydi! Zinckernagel ilk kez açıkladı!