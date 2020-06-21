



YÖNETİM DELİL TOPLUYOR

Kruse'deki en kötü senaryo 2 dönem transfer yasağı... Kruse FIFA'ya başka davalarla da giderse bu 5 futbolcunun şikayetinin cezanın daha kolay çıkmasını sağlayabileceği belirtiliyor. Fener yönetimi şimdi hem şikayetlerin geri alınmasına hem de Kruse için lehte delil toplanmasına çaba sarfediyor.

