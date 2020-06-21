Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    'de kriz Max Kruse ile sınırlı değil! 5 topçu daha ’ya gitti...

    Max Kruse’nin önce ’ya başvurması ardından sözleşmesini feshetmesinin ardından 5 li futbolcunun daha paralarını alamadığı için FIFA’nın yolunu tuttuğu öğrenildi.

    Fenerbahçe'nin başından bu hafta kara bulutlar eksik olmadı. Türkiye Kupası'nın şokunu atlatamadan Kruse'nin tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmesi camiayı şoka sokarken ismi belirtilmeyen 5 Sarı-Lacivertli futbolcunun da paralarını alamadıkları için FIFA'ya gittikleri öğrenildi.



    KULÜBÜ ZOR DURUMA SOKTU
    Bu 5 oyuncunun sözleşmesini feshetmek gibi bir tutum içinde olmadıkları ancak maddi sebeplerle FIFA'ya Fener'i şikayet etmelerinin yönetimi çok zor duruma soktuğu ifade edildi.



    YÖNETİM DELİL TOPLUYOR
    Kruse'deki en kötü senaryo 2 dönem transfer yasağı... Kruse FIFA'ya başka davalarla da giderse bu 5 futbolcunun şikayetinin cezanın daha kolay çıkmasını sağlayabileceği belirtiliyor. Fener yönetimi şimdi hem şikayetlerin geri alınmasına hem de Kruse için lehte delil toplanmasına çaba sarfediyor.
    Haberler Spor Fenerbahçe'de kriz Max Kruse ile sınırlı değil! 5 topçu daha FIFA’ya gitti...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri