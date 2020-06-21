Fenerbahçe'nin başından bu hafta kara bulutlar eksik olmadı. Türkiye Kupası'nın şokunu atlatamadan Kruse'nin tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmesi camiayı şoka sokarken ismi belirtilmeyen 5 Sarı-Lacivertli futbolcunun da paralarını alamadıkları için FIFA'ya gittikleri öğrenildi.
KULÜBÜ ZOR DURUMA SOKTU
Bu 5 oyuncunun sözleşmesini feshetmek gibi bir tutum içinde olmadıkları ancak maddi sebeplerle FIFA'ya Fener'i şikayet etmelerinin yönetimi çok zor duruma soktuğu ifade edildi.
YÖNETİM DELİL TOPLUYOR
Kruse'deki en kötü senaryo 2 dönem transfer yasağı... Kruse FIFA'ya başka davalarla da giderse bu 5 futbolcunun şikayetinin cezanın daha kolay çıkmasını sağlayabileceği belirtiliyor. Fener yönetimi şimdi hem şikayetlerin geri alınmasına hem de Kruse için lehte delil toplanmasına çaba sarfediyor.