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    • 29.12.2020 09:30
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    Şok iddia! Başakşehir maçına testi pozitifken mi çıktı?

    Son dakika i... Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Başakşehir maçından sonra şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 'nun testi pozitif çıkmasına rağmen maça ilk 11'de başladığı bildirildi.

    Gustavo Başakşehir maçına testi pozitifken mi çıktı?

    Luiz Gustavo'nun maçtan önce yapılan koronavirüs testinin değil maçtan bir gün sonra yapılan testinin pozitif çıktığı açıklandı. Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden dün yaptığı açıklamada dünkü testlerin tamamının negatif çıktığını ifade etmişti. Akşam'ın haberine göre Luiz Gustavo hakkındaki korona iddialarının da gerçek olmadığı ortaya çıkmış oldu.

    LUİZ GUSTAVO KORONA TESTİ POZİTİF MAÇA ÇIKTI MI? İŞTE GERÇEKLER...
    Fenerbahçe ile Başakşehir, geçen hafta karşılaşmış ve sarı lacivertliler rakibini 4-1 mağlup etmişti. Bu maçta ertesi gün koronavirüs testi pozitif çıkan Luiz Gustavo bir de gol kaydetmişti. Sosyal medyada Gustavo'nun korona testi pozitif çıktığı halde maçta forma giydiği iddia edilmişti. Bu konu hakkında ortaya çıkan bilgiler, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını gözler önüne serdi.

    FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI! "TAMAMI NEGATİF..."
    Sarı-Lacivertli kulüp maçtan bir gün önce tüm futbolcularına Samandıra'da test yaptırdı. Gustavo da dahil olmak üzere test yapılan oyuncularda ve teknik heyette her hangi bir vakaya rastlanmadı.

    Ancak Başakşehir maçından bir gün sonra yapılan Kovid-19 testlerinde Gustavo ile beraber üç futbolcunun testi pozitif çıktı. Fenerbahçe kulübü de bu sebepten dolayı sosyal medyada gündem olan bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı.

    Sarı-Lacivertli kulüp dün Samandıra'da yeniden test yaptırdı ve yapılan açıklamada, "Üç oyuncumuzda rastlanan Kovid-19 vakaları sonrası 4 gün üst üste yapılan testlerin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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