Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak. Bu tarihe kısa bir süre kala, yapılacak takviyelerle ilgili hemen her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. 18 transfer birden yapan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi...
SON BOMBA İSPANYA'DAN
Son bomba, İspanya'dan gelen bir haber oldu. El Mundo Deportivo Gazetesi, Fenerbahçe ile bonservisi elinde olan Jese Rodriguez arasında görüşmeler yapıldığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler'in transferde önceliği stoper. Ancak hızlı ve pozisyon yaratma becerisi üst düzey olan bir kanat oyuncusu için de arayışlar yapılıyordu.
EL MUNDO DUYURDU
İspanyol gazetesine göre Fenerbahçe, Jese'de karar kıldı. 27 yaşındaki futbolcu, Real Madrid altyapısından yetişmiş ve 2016'da 25 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'ye imza atmıştı. El Mundo Deportivo'ya göre İspanyol yıldız ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanma ihtimal hiç de uzak değil.
KİRALIK OLARAK GEZDİ
Jese, PSG'de bekleneni veremeyince geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Sporting'de kiralık olarak geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, burada 15 maça çıkmış ve 1 gole imza atmıştı. Jese daha önce de Las Palmas, Real Betis ve Stoke City'de kiralık olarak görev yapmıştı. İspanyol oyuncu, bu sezonun geri kalan bölümünde ise 2 maçta sadece 22 dakika süre aldı.
MENAJERİNDEN RESMİ AÇIKLAMA
Jese Rodriguez'in menajeri Gines Carvajal, oyuncusunun geleceği ile ilgili konuştu. 'Fenerbahçe iddiaları doğru değil. Ne Fenerbahçe ne de başka bir Türk kulübüyle hiç temasım olmadı. Şu anda Jese için görüştüğümüz kulüpler var. Biri MLS'te. Diğer İspanya'da ve bir diğeri de Avrupa'da farklı bir lig takımıyla görüşüyoruz. Bunların hepsi Jese için bir seçenek' dedi.
25 MİLYON EUROLUK TRANSFER
4 yıl önce Real Madrid'den 25 milyon euroya transfer edilen Jese, 3 sezona yayılacak şekilde toplam 18 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti. Arada Las Palmas, Stoke City, Betis ve Sporting gibi kulüplere kiralanan Jese'nin ülkesine dönerek kariyerini canlandırmaya çalışacağı tahmin ediliyor.