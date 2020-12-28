



LİG'DE 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Beşiktaş bu galibiyetle beraber puanını 28'e çıkarttı ve ligde 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 17 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.