Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sivasspor'u ağırladı. Kara Kartal, Aboubakar ve Josef'ten yoksun çıktığı mücadeleden 3-0'lık
galibiyetle ayrıldı.
Maçın golleri Beşiktaş adına 18. dakikada Güven Yalçın, 84. dakikada Larin ve 90+2'de Oğuzhan'dan geldi.
Sivasspor'da Hakan Arslan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
LİG'DE 2. SIRAYA YÜKSELDİ
Beşiktaş bu galibiyetle beraber puanını 28'e çıkarttı ve ligde 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 17 puanla 14. sırada kendine yer buldu.
Beşiktaş, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.
ABOUBAKAR'A DESTEK
Beşiktaş'ta takım arkadaşları golden sonra Aboubakar'ın formasını gösterek, arkadaşlarına başsağlığı mesajı verdi.
HAKEME TELEFONLA POZİSYONU GÖSTERDİ
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gol öncesinde Rosier'in Ghezzal'a verdiği pasta topun taç çizgisini geçip geçmediği tartışılırken, hakem Arda Kardeşler golü verdi.
Devrenin bitmesiyle birlikte Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan, cep telefonundan pozisyon görüntüsünü Hakem Arda Kardeşlere göstererek, pozisyonun taç olduğunu iddia etti.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır
CEP TELFONUNU YERE ATTI!
Bu hareketin ardından Arda Kardeşler, Hakan Arslan'a sarı kart gösterirken, oldukça sinirlenen 32. yaşındaki futbolcu önce elindeki cep telefonunu yere attı, ardından da reklam panosunu tekmeledi.